Кабо-Верде добился исторического результата и встретится с Лионелем Месси и Аргентиной

В истории чемпионатов мира открылась новая страница: сборная Кабо-Верде стала самым маленьким государством, сумевшим пробиться в стадию плей-офф. После напряженных матчей в групповом этапе команда с островов Атлантического океана в 1/8 финала с клаш-нется с действующим чемпионом мира Аргентиной и легендарным Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Исторический результат был зафиксирован после матча против Саудовской Аравии, прошедшего в Хьюстоне. Когда встреча завершилась нулевой ничьей (0:0), футболисты собрались в центре поля и с волнением следили по мобильным телефонам за результатом игры между Испанией и Уругваем. Победа Испании вывела Кабо-Верде в следующий раунд со второго места в группе «Х».

Стоит отметить, что Кабо-Верде завершил групповой этап без поражений. Они сыграли вничью с Испанией, а в боевом противостоянии с Уругваем зафиксировали результат 2:2. Эти итоги показывают, что команда вышла в плей-офф не случайно, а продемонстрировав настоящий боевой дух.

Путь к большим мечтам

Капитан команды, 40-летний опытный вратарь Возинья после этого успеха не смог сдержать эмоций. По его словам, многие не верили, что представители этого маленького государства смогут одержать хотя бы одну победу. Однако Кабо-Верде в полной мере продемонстрировал свой технический и тактический потенциал на поле.

«Мы приехали сюда не просто за ничьей, мы всегда хотим побеждать. Саудовская Аравия — сильный соперник, но мы больше владели мячом и создали больше моментов. Теперь же игра против Лионеля Месси и Аргентины — это сбывшаяся мечта для каждого футболиста», — заявил Возинья в интервью Goal.com.

Это достижение стало источником гордости не только для жителей островов, но и для всей диаспоры Кабо-Верде по всему миру. По словам Возиньи, члены команды выросли в трудных условиях и переняли стойкость от своих предков. Именно этот дух позволяет им бороться на равных с крупными державами на поле.

Чего ожидать от столкновения с Аргентиной?

Хотя для сборной Аргентины этот матч может показаться очередным шагом, такие «команды-бойцы», как Кабо-Верде, всегда могут преподнести неожиданные сюрпризы. Игра против звездного состава во главе с Лионелем Месси станет для островитян самым важным матчем в их истории.

Футболисты Кабо-Верде выйдут на поле, чтобы заявить о себе миру и доказать, что даже маленькие страны способны на большие достижения. Они защищают честь не только своей страны, но и всех малочисленных народов мира. Теперь внимание всех болельщиков будет приковано к противостоянию Лионеля Месси и этой отважной «маленькой» командой.