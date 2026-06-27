Араухо не сыграл ни одной минуты на двух чемпионатах мира подряд...

·71·Спорт
Араухо не сыграл ни одной минуты на двух чемпионатах мира подряд...

Быть одним из самых дорогих и талантливых защитников мира, попасть на два чемпионата мира подряд и ни разу не появиться на поле... Этот сомнительный «рекорд» принадлежит звезде «Барселоны» и сборной Уругвая Рональду Араухо. ЧМ-2026 стал для него настоящей загадкой.

Хотя Араухо был включен в официальную заявку Уругвая на обоих мундиалях, на его счету до сих пор нет даже одной минуты игровой практики на чемпионатах мира.

Два разных мундиаля, две разные причины

Если взглянуть на историю пребывания Араухо в запасе, мы увидим, что ситуации были разными:

Турнир

Состояние футболиста

Причина пребывания в запасе

ЧМ-2022 (Катар)

Был травмирован

Не успел восстановиться

ЧМ-2026 (Северная Америка)

Был абсолютно здоров

Решение тренерского штаба

Неудачу 2022 года в Катаре можно понять — тогда он приехал в лагерь сборной с травмой, и его не выпускали на поле, чтобы не рисковать.

Однако ситуация на чемпионате мира 2026 года многих болельщиков удивила. Футболист прибыл на турнир в идеальной физической форме и был здоров. Он был включен в заявку на все матчи, но главный тренер Марсело Бельса по какой-то причине ни разу не выпустил его на поле.

Потрясающая форма в клубе и «тень» в сборной

Решение тренера кажется еще более странным из-за выступлений футболиста в клубе. Араухо не запасной игрок, а настоящий столп своей команды.

Для справки: В прошлом сезоне Рональду Араухо в составе «Барселоны» принял участие ровно в 38 матчах и, несмотря на позицию центрального защитника, успел 4 раза отправить мяч в ворота соперников.

Горький финал для Уругвая

Похоже, тактический риск Марсело Бельсы не оправдался. Сборная Уругвая, не задействовавшая Араухо на турнире, на этот раз не смогла выйти в плей-офф и, разочаровав болельщиков, отправилась домой уже после группового этапа.

Было ли решение не выпускать здорового защитника мирового уровня главной ошибкой Бельсы? Этот вопрос наверняка еще долго будет обсуждаться среди уругвайских фанатов.

БарселонаУругвайRonald AraujoМарсело Бьелса
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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