Важное сообщение для поступивших на 1-й курс: начался приём заявлений в студенческие общежития

·16·Общество
Важное сообщение для поступивших на 1-й курс: начался приём заявлений в студенческие общежития

Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на 1-й курс высшего образовательного учреждения в 2026/2027 учебном году, теперь могут подать заявление на получение места в студенческом общежитии.

С 18 августа студенты могут обратиться для заселения в общежитие.

Заявление можно подать двумя способами:

через Центр государственных услуг;

через портал my.gov.uz.

Таким образом, рекомендованные к зачислению на 1-й курс студенты уже сейчас могут решить вопрос с общежитием.

При размещении в общежитиях все студенты принимаются не в одинаковом порядке. В первую очередь размещаются студенты, имеющие льготы.

После этого оставшиеся свободные места распределяются между другими студентами в соответствии с существующей очередностью.

my.gov.uz
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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