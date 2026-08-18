Важное сообщение для поступивших на 1-й курс: начался приём заявлений в студенческие общежития
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Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на 1-й курс высшего образовательного учреждения в 2026/2027 учебном году, теперь могут подать заявление на получение места в студенческом общежитии.
С 18 августа студенты могут обратиться для заселения в общежитие.
Заявление можно подать двумя способами:
через Центр государственных услуг;
через портал my.gov.uz.
Таким образом, рекомендованные к зачислению на 1-й курс студенты уже сейчас могут решить вопрос с общежитием.
При размещении в общежитиях все студенты принимаются не в одинаковом порядке. В первую очередь размещаются студенты, имеющие льготы.
После этого оставшиеся свободные места распределяются между другими студентами в соответствии с существующей очередностью.
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