Серхио Бускетс вернулся в «Барселону» в качестве тренера

Одна из легенд испанского футбола Серхио Бускетс сделал первый шаг в тренерской карьере и вернулся в родную «Барселону». Как сообщает Goal.com, бывший полузащитник стал ассистентом главного тренера резервной команды каталонского клуба «Барса Атлетик» Джулиано Беллетти. О назначении объявили официальные ресурсы клуба, и для болельщиков это стало особенным эмоциональным и радостным событием. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, опытный футболист завершил карьеру профессионального игрока в конце прошлого года после выступлений за американский «Интер Майами». После матча против команды «Нью-Инглэнд Революшн» он заявил, что намерен в будущем стать тренером, но сначала хочет взять годичный перерыв. Спустя несколько месяцев Бускетс решил продолжить свой богатый опыт работы на поле уже в тренерском кресле.

Новая должность и процесс обучения

Это назначение — не просто символический шаг, а важный этап серьёзного профессионального роста. Спустя три года после ярких лет в «Барселоне» Бускетс вернулся в клуб и начал работу в тренерском штабе под руководством Джулиано Беллетти. Параллельно он завершает необходимые учебные курсы для получения лицензий УЕФА.

Команда «Барса Атлетик» является основной резервной командой системы «Барселоны» и, в отличие от академии «Ла Масия», выступает в профессиональных лигах. Сейчас команда играет в чемпионате Сегунда Федерасьон — четвёртом дивизионе испанского футбола — и стремится вернуться в более высокие дивизионы. Ожидается, что уникальный игровой интеллект и тактическая грамотность Бускетса сыграют важную роль в развитии молодых футболистов.