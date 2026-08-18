Трево Чалоба рассказал, почему перешёл из Челси в Комо

Защитник Трево Чалоба раскрыл причины ухода из английского клуба «Челси» и перехода в итальянский «Комо». В интервью BBC Sport футболист отметил, что, несмотря на интерес со стороны действующего чемпиона Италии «Интера», решающую роль сыграли личная беседа с главным тренером Сеском Фабрегасом и амбициозные планы клуба. Об этом сообщает Goal.com .

Трансфер состоялся за 30 миллионов евро плюс бонусы. Таким образом, 27-летний футболист завершил 20-летний период в «Челси», куда он пришёл в возрасте девяти лет. Несмотря на то что при разных тренерах ему не удавалось стабильно выступать в основном составе лондонцев, Чалоба признался, что его вдохновили вектор развития новой команды и лидерская роль, которая ему отводится.

Фактор Сеска Фабрегаса и отказ «Интеру»

В течение трансферного окна чемпион Италии «Интер» очень хотел подписать футболиста. Однако Чалоба понял, что проект «Комо» даст ему уникальную возможность оставить свой след. По словам защитника, всё решила беседа с главным тренером Сеском Фабрегасом.

«Фабрегас сыграл огромную роль в этом решении. Он объяснил, каким видит клуб, как я могу вписаться в эту команду и чем могу помочь благодаря своему опыту, физическим качествам и лидерским способностям», — рассказал футболист. Он добавил, что решение не было принято спонтанно: все риски были тщательно взвешены.

Прощание с «Челси» и чувство гордости

Переход в проект «Комо» дался английскому футболисту нелегко. Он провёл 151 матч за «Челси» во всех турнирах, пройдя путь от клубной академии до основной команды. Вместе с клубом защитник выиграл такие трофеи, как клубный чемпионат мира, и отметил, что благодарен за каждый день, проведённый в составе лондонцев.

«При любых обстоятельствах я всегда хотел играть за «Челси». Я благодарен за все трудности и трофеи. Я пришёл сюда ребёнком, а ушёл мужчиной», — признался он. Чалоба подчеркнул, что в течение сезона продолжит поддерживать свою бывшую команду, а синий флаг клуба всегда будет развеваться высоко.