Трево Чалоба рассказал, почему перешёл из Челси в Комо
Защитник Трево Чалоба раскрыл причины ухода из английского клуба «Челси» и перехода в итальянский «Комо». В интервью BBC Sport футболист отметил, что, несмотря на интерес со стороны действующего чемпиона Италии «Интера», решающую роль сыграли личная беседа с главным тренером Сеском Фабрегасом и амбициозные планы клуба. Об этом сообщает Goal.com .
Трансфер состоялся за 30 миллионов евро плюс бонусы. Таким образом, 27-летний футболист завершил 20-летний период в «Челси», куда он пришёл в возрасте девяти лет. Несмотря на то что при разных тренерах ему не удавалось стабильно выступать в основном составе лондонцев, Чалоба признался, что его вдохновили вектор развития новой команды и лидерская роль, которая ему отводится.
Фактор Сеска Фабрегаса и отказ «Интеру»В течение трансферного окна чемпион Италии «Интер» очень хотел подписать футболиста. Однако Чалоба понял, что проект «Комо» даст ему уникальную возможность оставить свой след. По словам защитника, всё решила беседа с главным тренером Сеском Фабрегасом.
«Фабрегас сыграл огромную роль в этом решении. Он объяснил, каким видит клуб, как я могу вписаться в эту команду и чем могу помочь благодаря своему опыту, физическим качествам и лидерским способностям», — рассказал футболист. Он добавил, что решение не было принято спонтанно: все риски были тщательно взвешены.
Прощание с «Челси» и чувство гордостиПереход в проект «Комо» дался английскому футболисту нелегко. Он провёл 151 матч за «Челси» во всех турнирах, пройдя путь от клубной академии до основной команды. Вместе с клубом защитник выиграл такие трофеи, как клубный чемпионат мира, и отметил, что благодарен за каждый день, проведённый в составе лондонцев.
«При любых обстоятельствах я всегда хотел играть за «Челси». Я благодарен за все трудности и трофеи. Я пришёл сюда ребёнком, а ушёл мужчиной», — признался он. Чалоба подчеркнул, что в течение сезона продолжит поддерживать свою бывшую команду, а синий флаг клуба всегда будет развеваться высоко.
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