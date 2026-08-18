Корейские технологии повышают племенную ценность крупного рогатого скота в Узбекистане

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Корейские технологии повышают племенную ценность крупного рогатого скота в Узбекистане

Современные технологии Южной Кореи в сфере животноводства способствуют повышению эффективности разведения крупного рогатого скота в Узбекистане. В частности, разработанная корейскими специалистами технология трансплантации эмбрионов молочного скота показала высокие результаты в ходе испытаний.

Как сообщает The Korea Times, в Узбекистане беременность была зафиксирована у 50 процентов коров, которым пересадили эмбрионы корейского молочного скота. Это на 20 процентов выше показателя в 30 процентов, зафиксированного ранее при использовании других иностранных эмбрионов, завезённых в страну.

Данная технология была опробована во время практической демонстрации, проведённой в хозяйстве Sultan Farm в Сырдарьинской области. Результаты эксперимента показали, что корейские эмбрионы могут применяться в Узбекистане для развития животноводства и формирования стада высокопродуктивного крупного рогатого скота.

Одно из основных преимуществ технологии трансплантации эмбрионов заключается в возможности за короткий срок передать генетические особенности высокопородных животных большему числу потомков. Это позволяет повысить молочную продуктивность, улучшить качество стада и увеличить эффективность животноводческих хозяйств.

Другие эксперименты, связанные с корейскими технологиями, также показали положительные результаты. В частности, у молочного крупного рогатого скота, которому применяли корейские ветеринарные препараты, среднесуточная молочная продуктивность увеличилась в среднем на 2,4 килограмма.

Кроме того, Южная Корея и Узбекистан договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере животноводства. Стороны достигли соглашений, предусматривающих обмен опытом в области искусственного осеменения и племенных технологий, проведение совместных исследований, а также упрощение процедур регистрации ветеринарных лекарственных средств.

Внедрение корейских сельскохозяйственных технологий в Узбекистане не ограничивается только трансплантацией эмбрионов. Между двумя странами также ведётся сотрудничество по выращиванию высокоурожайного риса, механизации сельского хозяйства и обмену специалистами.

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