Гарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 года

·32·Спорт
Гарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 года

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о своих шансах завоевать «Золотой мяч» 2026 года после рекордно результативного сезона в Германии. Капитан сборной Англии считает, что в прошлом сезоне сделал всё возможное, чтобы претендовать на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, 33-летний нападающий ещё больше укрепил статус исключительно результативного форварда за время выступлений в Германии. В последнем сезоне Бундеслиги он провёл всего 31 матч, забил 36 голов и отдал 5 результативных передач. Всего в прошлом сезоне Кейн поразил ворота соперников 61 раз в 51 матче за «Баварию» во всех турнирах.

Трофейный сезон и рекорд в сборной

Ранее «Бавария» помогла прежде остававшемуся без трофеев нападающему прервать чёрную полосу, выиграв чемпионат Германии. После этого вместе с клубом он завоевал ещё один титул Бундеслиги, а также Кубок Германии и Суперкубок Германии. Несмотря на то что сборная Англии не смогла выиграть чемпионат мира, капитан команды забил 6 голов, превзошёл рекорд Гари Линекера и стал лучшим бомбардиром сборной на турнирах.

Говоря о своих шансах завоевать «Золотой мяч», Кейн подчеркнул, что результат не в его руках, однако он демонстрировал стабильную игру на высоком уровне. Нападающий признал высокий престиж награды и воздержался от конкретных прогнозов на будущее.

«Золотой мяч» не в моих руках. Я сделал всё, что мог, своей игрой. Теперь всё зависит от голосования, других людей и СМИ. Это не то, на что я могу повлиять. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Кейна издание.

Мнение Лотара Маттеуса и главные конкуренты

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус открыто поддержал Гарри Кейна, отметив, что в этом году нападающий «Баварии» заслуживает «Золотого мяча» больше всех остальных претендентов. 65-летний специалист высоко оценил стабильность Кейна, который на протяжении всего сезона не допускал заметных спадов.

«На мой взгляд, Гарри Кейн — главный претендент на «Золотой мяч». Я смотрю не на один матч или один чемпионат мира, а на выступления на протяжении всего года. Есть футболисты, которые выиграли чемпионат Испании с «Барселоной», а затем стали чемпионами мира в составе сборной Испании, но был ли среди них игрок, явно превосходивший всех остальных? Если говорить о Ламине Ямале, я бы ответил отрицательно», — заявил Маттеус.

Гарри КейнБаварияЗолотой мячЛотар МаттеусБундеслига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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