Автопром Великобритании требует смягчить мандат ЗЭВ

В Великобритании строгие правительственные правила, направленные на стимулирование продаж электромобилей, вызвали серьёзные споры среди автопроизводителей и представителей отрасли. Всё чаще звучат призывы смягчить мандат ЗЭВ (автомобилей с нулевыми выбросами), чтобы защитить автомобильную промышленность страны. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, разногласия вокруг этого вопроса связаны с тем, что обе стороны приводят весьма обоснованные и тщательно продуманные аргументы. С одной стороны, подчёркивается, что цели по защите окружающей среды и сокращению вредных выбросов должны сохраняться.

С другой стороны, автопроизводители и официальные импортёры заявляют, что уже несколько лет сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями. По словам представителей отрасли, субсидии и стимулирующие меры, необходимые для поддержания спроса на развивающемся рынке электромобилей и достижения обязательных объёмов продаж, принесли компаниям многомиллиардные убытки.

По мнению экспертов, введённые требования заставляют рынок двигаться быстрее, чем позволяют его возможности, что подрывает финансовую устойчивость ведущих автоконцернов. Этот конфликт между правительством и представителями автопрома может в ближайшем будущем привести к изменениям транспортной политики страны.