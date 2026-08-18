Милан отклонил предложение по Рубену Лофтус-Чику

Ковентри Сити, вернувшийся в английскую Премьер-лигу, не только потерпел неудачу в попытке подписать полузащитника Рубена Лофтуса-Чика, но и столкнулся с сопротивлением итальянского гранда. По информации Туттоспорт, Милан категорически отклонил официальное предложение английского клуба в размере 10 миллионов евро за опытного футболиста. Решающее значение в срыве трансфера сыграл новый главный тренер команды. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство Ковентри Сити определило 30-летнего англичанина в качестве одной из главных трансферных целей для усиления состава перед предстоящим сезоном в АПЛ. Однако руководство Милана сразу и решительно отклонило предложение, открыто заявив, что не намерено отпускать бывшую звезду Челси. Руководство и тренерский штаб итальянского клуба высоко оценивают роль футболиста в проекте команды.

Решение Рубена Аморима и тактические планы

Как сообщает Goal.com, новый главный тренер Милана Рубен Аморим лично вмешался и помешал Рубену Лофтусу-Чику вернуться в Англию. Португальский специалист рассматривает 30-летнего полузащитника как одну из ключевых фигур на сезон-2026/27. Аморим высоко ценит тактическую универсальность футболиста и его уникальные качества.

В частности, в излюбленной тренером игровой системе полузащитник способен эффективно действовать между линиями, что делает Рубена Лофтуса-Чика неотъемлемой частью проекта команды. Поэтому клуб с «Сан-Сиро» полностью исключил возможность продажи футболиста в летнее трансферное окно и решил сохранить его в составе.

План Фрэнка Лэмпарда не осуществился

Этот отклонённый трансфер также сорвал ожидаемую встречу главного тренера Ковентри Сити Фрэнка Лэмпарда с Рубеном Лофтусом-Чиком. Ранее специалисты вместе работали в Челси, и Лэмпард хотел привести своего бывшего подопечного в Уэст-Мидлендс. Однако желанию клуба АПЛ не суждено было сбыться.

В результате Рубен Лофтус-Чик продолжит проводить четвёртый сезон подряд в чемпионате Италии. Напомним, летом 2023 года полузащитник перешёл из Челси в Милан за 19 миллионов евро. С первых дней в Серии А он зарекомендовал себя как физически мощный и надёжный игрок центра полузащиты «россонери».