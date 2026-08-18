В Сырдарьинской области женщину, задушившую двоих детей, чтобы отомстить мужу, приговорили к тюремному сроку

В Сырдарьинской области 32-летняя женщина, после ссоры с мужем лишившая жизни двоих несовершеннолетних детей, по приговору суда была лишена свободы на 13 лет и 4 месяца.

Происшествие произошло 1 февраля 2024 года в арендованном доме в Гулистанском районе. Согласно материалам суда, женщина сначала задушила 6-летнего, а затем 4-летнего сына.

Позже, чтобы скрыть следы преступления, она попыталась инсценировать отравление угарным газом.

Женщина открыла газовые конфорки и водопроводные краны. Кроме того, уложив детей, она попыталась создать видимость того, что они отравились газом.

Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что дети умерли не от отравления угарным газом, а в результате удушения. После этого женщина также попыталась покончить с собой, однако врачам удалось спасти ей жизнь.

Ширинский городской суд по уголовным делам признал женщину виновной.

Справка

Возраст женщины 32 года

Возраст детей 6 и 4 года

Наказание 13 лет и 4 месяца

Согласно решению суда, женщина будет отбывать назначенное наказание в колонии общего режима.