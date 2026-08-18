Трансфер Луиса Энрике: Рома и Интер вновь вступают в переговоры

Итальянский футбольный трансферный рынок вошёл в горячую фазу. Римская Рома продолжает активность в летнее трансферное окно и стремится укрепить состав новыми игроками. По данным издания Ил Темпо, после трансфера Родриго Моры «джаллоросси» переключили внимание на бразильского флангового полузащитника Луиса Энрике. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, главный тренер Джан Пьеро Гасперини дал спортивному директору Тони Д’Амико чёткое указание: команда должна иметь по два равноценных варианта на каждой позиции. В настоящее время римлянам не хватает универсального флангового игрока, способного действовать на любом участке поля и приносить пользу на обоих флангах. Поэтому представители базы в Тригорийе готовятся сделать следующий шаг по футболисту, принадлежащему Интеру.

Почему Луис Энрике оказался в центре внимания?

Бразильский вингер, известный по выступлениям за такие клубы, как Пари Сен-Жермен и Марсельь, завоёвывает доверие тренерского штаба благодаря своим техническим и тактическим качествам. По информации Филиппо Биафоры, его характеристики отлично подходят под схему 3-4-2-1, которую использует Джан Пьеро Гасперини. Кроме того, зарплата футболиста и простота трансферных условий делают эту сделку удобной возможностью для руководства.

Однако финансовые условия будут играть важную роль в реализации соглашения. По мнению специалистов, маловероятно, что Интер сразу продаст футболиста за 30 миллионов евро. Вместо этого, с учётом опыта других успешных трансферов, более вероятным выглядит достижение договорённости на иных условиях.

Возможные условия переговоров

Как анализируют Goal.com и другие источники, в ближайшие часы планируется установить новые контакты по этому трансферу. Сторонам, вероятно, предстоят сложные переговоры о формате сделки. Наиболее оптимальным решением рассматривается аренда с опцией выкупа.

В частности, наиболее реалистичным сценарием сейчас выглядит аренда с обязательством выкупа, аналогичная недавним сделкам между другими клубами, а также условие о передаче Интеру высокой доли от последующей перепродажи игрока. Если сторонам удастся найти общий язык, Луис Энрике вскоре может стать футболистом Ромы.