Трансфер Луиса Энрике: Рома и Интер вновь вступают в переговоры

·27·Спорт
Трансфер Луиса Энрике: Рома и Интер вновь вступают в переговоры

Итальянский футбольный трансферный рынок вошёл в горячую фазу. Римская Рома продолжает активность в летнее трансферное окно и стремится укрепить состав новыми игроками. По данным издания Ил Темпо, после трансфера Родриго Моры «джаллоросси» переключили внимание на бразильского флангового полузащитника Луиса Энрике. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, главный тренер Джан Пьеро Гасперини дал спортивному директору Тони Д’Амико чёткое указание: команда должна иметь по два равноценных варианта на каждой позиции. В настоящее время римлянам не хватает универсального флангового игрока, способного действовать на любом участке поля и приносить пользу на обоих флангах. Поэтому представители базы в Тригорийе готовятся сделать следующий шаг по футболисту, принадлежащему Интеру.

Почему Луис Энрике оказался в центре внимания?

Бразильский вингер, известный по выступлениям за такие клубы, как Пари Сен-Жермен и Марсельь, завоёвывает доверие тренерского штаба благодаря своим техническим и тактическим качествам. По информации Филиппо Биафоры, его характеристики отлично подходят под схему 3-4-2-1, которую использует Джан Пьеро Гасперини. Кроме того, зарплата футболиста и простота трансферных условий делают эту сделку удобной возможностью для руководства.

Однако финансовые условия будут играть важную роль в реализации соглашения. По мнению специалистов, маловероятно, что Интер сразу продаст футболиста за 30 миллионов евро. Вместо этого, с учётом опыта других успешных трансферов, более вероятным выглядит достижение договорённости на иных условиях.

Возможные условия переговоров

Как анализируют Goal.com и другие источники, в ближайшие часы планируется установить новые контакты по этому трансферу. Сторонам, вероятно, предстоят сложные переговоры о формате сделки. Наиболее оптимальным решением рассматривается аренда с опцией выкупа.

В частности, наиболее реалистичным сценарием сейчас выглядит аренда с обязательством выкупа, аналогичная недавним сделкам между другими клубами, а также условие о передаче Интеру высокой доли от последующей перепродажи игрока. Если сторонам удастся найти общий язык, Луис Энрике вскоре может стать футболистом Ромы.

РомаИнтерЛуис ЭнрикеТрансферыСерия A
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Диего Симеоне высказался о будущем Хулиана АльваресаДиего Симеоне высказался о будущем Хулиана АльваресаСегодня, 16:59Арсенал включился в борьбу за Юлиана Альвареса, и Микель Артета позвонил футболистуАрсенал включился в борьбу за Юлиана Альвареса, и Микель Артета позвонил футболистуСегодня, 16:38Кристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в ГерманиюКристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в ГерманиюСегодня, 16:30Гарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 годаГарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 16:14Милан отклонил предложение по Рубену Лофтус-ЧикуМилан отклонил предложение по Рубену Лофтус-ЧикуСегодня, 16:11Боруссия Дортмунд подписала нидерландского полузащитника Йоэя ВеерманаБоруссия Дортмунд подписала нидерландского полузащитника Йоэя ВеерманаСегодня, 15:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова