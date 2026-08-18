Боруссия Дортмунд подписала нидерландского полузащитника Йоэя Веермана

Боруссия Дортмунд официально объявила о важном трансфере, направленном на усиление состава. Как сообщает Goal.com, команда подписала талантливого нидерландского полузащитника Йоэя Веермана, выступавшего за ПСВ. Ожидается, что этот переход значительно увеличит амбиции клуба с «Сигнал Идуна Парк» в новом сезоне и усилит его возможности в центре поля. Об этом Goal.com сообщает .

Сообщается, что стороны достигли соглашения о полноценном трансфере. За свою карьеру Йоэй Веерман привлек внимание специалистов стабильной игрой в Эредивизи и на европейской арене. В частности, он три сезона подряд — в 2023/24, 2024/25 и 2025/26 годах — становился чемпионом Нидерландов. Кроме того, в составе ПСВ он выигрывал Кубок Нидерландов в сезонах 2021/22 и 2022/23.

Причины трансфера и мнение руководства

Спортивный директор «Боруссии Дортмунд» Ларс Риккен высоко оценил значение соглашения, отметив: «Йоэй — футболист, который может оказать огромную помощь нашей игре. В летнее трансферное окно мы целенаправленно сосредоточились на центральной полузащите. С начала года мы потеряли Паскаля Гросса и Салиха Озджана на этой позиции, а после возвращения Эмре Джана планируем использовать его в центре обороны».

Главная цель трансфера — усилить творческий контроль и техническое мастерство в центре поля. Спортивный директор «Боруссии Дортмунд» Оле Бук также высоко оценил потенциал новичка: «Йоэй — по-настоящему выдающийся футболист с огромной креативностью, техническим мастерством и отличным видением поля. Он доказал, что способен стабильно выступать на самом высоком уровне в ПСВ Эйндховен и сборной Нидерландов».

Переход нидерландского футболиста в Бундеслигу откроет совершенно новую и захватывающую главу в его карьере. Адаптация к высокому темпу немецкого футбола и физически жесткой среде станет для игрока очередным испытанием. Важную роль в этом процессе сыграют предсезонные тренировочные сборы.

Привлечение плеймейкера высокого класса, такого как Йоэй Веерман, — решительный шаг, направленный на дальнейшее повышение конкурентоспособности клуба во внутреннем чемпионате и на европейской арене. Болельщики из Дортмунда ждут, что новая звезда выведет атакующий потенциал команды на новый уровень.