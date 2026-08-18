Тигр «украл» фотоловушку (видео)

Немецкий фотограф дикой природы Саша Фонсека установил специальную фотоловушку в одной из пещер Приморского края в рамках проекта по фотосъёмке представителей семейства кошачьих.

Вскоре вошедший в пещеру тигр заинтересовался устройством. Он укусил фотоловушку и унёс её с собой. Необычная «добыча» хищника попала в объектив другой камеры, установленной снаружи пещеры.

По словам специалистов, фотоловушки являются одним из важнейших инструментов изучения амурских тигров. С их помощью учёные могут определить не только численность хищников, но и направления их перемещений, места обитания, а в некоторых случаях — отдельных животных по рисунку полос на теле. В некоторых охраняемых территориях Приморья работают сотни автоматических камер. Например, в национальном парке «Земля леопарда» насчитывается около 500 фотоловушек.

Амурский тигр занесён в Красную книгу России. По данным учётов 2021–2022 годов, на территории России было зарегистрировано 751–787 амурских тигров. В стратегии, утверждённой в 2024 году, отмечается, что популяция стабилизировалась на уровне примерно 750 особей. Согласно данным за 2026 год, численность диких амурских тигров в России также составляет не менее 750 особей.

Таким образом, хотя дорогостоящее оборудование фотографа показалось тигру всего лишь «игрушкой», его поступок подарил фотографам дикой природы неожиданные и интересные кадры.