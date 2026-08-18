Препятствие для ускорения Starlink: Иридиум обратился в ФКК

На рынке космических технологий усиливается острая конкуренция: по данным иксбт.ком, известный спутниковый оператор Иридиум выступил против планов SpaceX вывести систему Starlink на гигабитные скорости. Компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (ФКК), заявив, что новые наземные шлюзовые станции могут создать серьезные радиочастотные помехи ее инфраструктуре, и потребовала заблокировать использование соответствующих диапазонов частот. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время SpaceX успешно управляет на территории США более чем 100 шлюзовыми станциями, включающими свыше 1500 антенн. Эти наземные объекты играют важную роль в передаче данных между наземной инфраструктурой и спутниками Starlink. Компания продолжает расширять сеть, чтобы поддержать спутники следующего поколения В3 и обеспечить пользователям гигабитные скорости.

Частотный конфликт и аргументы сторон

По словам представителей Иридиум, их предварительные расчеты показали наличие опасных расхождений между шлюзами SpaceX и существующей инфраструктурой. Поэтому оператор попросил ФКК приостановить выделение диапазонов частот 19,4–19,6 ГГс и 29,1–29,3 ГГс по 28 заявкам. В Иридиум утверждают, что SpaceX не уведомила компанию заранее о своих планах и не предоставила необходимые гарантии безопасности.

В частности, конфликт обострился после подачи в апреле заявки на строительство новой шлюзовой станции в городе Бастроп, штат Техас. Иридиум утверждает, что планируемые к использованию здесь частоты предназначены именно для его услуг мобильной спутниковой связи, а применяемая SpaceX методика расчетов основана не на стандартах мобильной связи, а на строгих требованиях к фиксированной стационарной связи.

Ответ SpaceX и дальнейшие перспективы

В свою очередь, SpaceX категорически отвергла эти обвинения. По словам Мэтью Тёрка, представителя компании по вопросам спутниковой политики, проведенные ими расчеты показывают, что радиопомехи не возникнут. В частности, станция в Бастропе расположена на расстоянии более 1400 километров от объектов Иридиум в штате Аризона, а это расстояние и особенности атмосферы полностью исключают любые риски.

SpaceX опасается, что эти возражения искусственно замедлят предоставление потребителям высокоскоростного широкополосного интернета. Иридиум, в свою очередь, подчеркивает, что обращение к регулятору стало крайней мерой, а временный отказ по заявкам позволит сторонам продолжить переговоры о совместном использовании частот.