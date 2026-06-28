ЧМ-2026. Известны стартовые составы матча Колумбия — Португалия

Один из центральных матчей 3-го тура чемпионата мира — противостояние сборных Колумбии и Португалии — должен начаться совсем скоро. Главные тренеры обеих команд объявили свои стартовые составы для этого крайне важного и интересного столкновения.

Матч начнется в 04:30 по ташкентскому времени.

Стартовые составы команд

В следующей таблице вы можете ознакомиться со списком футболистов, которые выйдут на поле с первых минут встречи:

Колумбия Португалия Варгас Кошта Лукуми Канселу Ариас Вейга Пуэрта Диаш Санчеш Мендеш Машаду Жоау Невеш Лерма Витинья Родригес Бруну Фернандеш Ариас Феликс Диас Нету Кордоба Роналду

Детали матча:

Турнир: ЧМ-2026, групповой этап, 3-й тур

Матч: Колумбия — Португалия

Время начала: 04:30 по ташкентскому времени

В составах обеих команд присутствуют звезды мирового футбола, так что болельщиков определенно ждет напряженная и атакующая игра. Поделитесь этой новостью со своими близкими, которые любят футбол.