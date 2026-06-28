ЧМ-2026. Известны стартовые составы матча Колумбия — Португалия
Один из центральных матчей 3-го тура чемпионата мира — противостояние сборных Колумбии и Португалии — должен начаться совсем скоро. Главные тренеры обеих команд объявили свои стартовые составы для этого крайне важного и интересного столкновения.
Матч начнется в 04:30 по ташкентскому времени.
Стартовые составы команд
В следующей таблице вы можете ознакомиться со списком футболистов, которые выйдут на поле с первых минут встречи:
Колумбия
Португалия
Варгас
Кошта
Лукуми
Канселу
Ариас
Вейга
Пуэрта
Диаш
Санчеш
Мендеш
Машаду
Жоау Невеш
Лерма
Витинья
Родригес
Бруну Фернандеш
Ариас
Феликс
Диас
Нету
Кордоба
Роналду
Детали матча:
Турнир: ЧМ-2026, групповой этап, 3-й тур
Матч: Колумбия — Португалия
Время начала: 04:30 по ташкентскому времени
В составах обеих команд присутствуют звезды мирового футбола, так что болельщиков определенно ждет напряженная и атакующая игра. Поделитесь этой новостью со своими близкими, которые любят футбол.
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