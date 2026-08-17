Смартфон Samsung Galaxy S26 взорвался в кармане и ранил владельца

Безопасность смартфонов вновь оказалась в центре серьезных обсуждений. По данным иксбт.ком, один из флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 неожиданно загорелся в кармане владельца. В результате молодой человек получил тяжелые ожоги различных частей тела и был госпитализирован. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Инцидент произошел в кармане брюк пострадавшего. По словам очевидцев и самого владельца, гаджет сначала сильно нагрелся, а затем внезапно загорелся. Пытаясь быстро достать горящий телефон из кармана, молодой человек также обжег руки.

Подробности и последствия инцидента

Огонь быстро перекинулся на одежду и серьезно повредил нижнюю часть тела мужчины. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Специалисты пытаются стабилизировать его состояние.

Как выяснилось, это мобильное устройство было приобретено всего месяц назад. Его купили в местном магазине ДГ.ком в торговом центре Гранд Венике Малл. По словам пострадавшего, до трагического происшествия гаджет работал в штатном режиме и не демонстрировал никаких неисправностей.

Возможные причины

Хотя точная модель устройства полностью не раскрыта, судя по фотографиям с места происшествия, предполагается, что это устройство серии Galaxy S26. На опубликованных кадрах отчетливо видно, что корпус полностью разрушен, а аккумулятор практически уничтожен.

Согласно предварительному анализу и характеру повреждений, основной причиной чрезвычайного происшествия рассматривается отказ аккумулятора. Сейчас требуется дополнительное расследование, чтобы установить причину неисправности и выяснить, был ли допущен производственный дефект.