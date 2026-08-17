Starlink раздаёт бесплатный интернет жертвам землетрясения в Индонезии

·13·Технологии
Starlink раздаёт бесплатный интернет жертвам землетрясения в Индонезии

После разрушительного землетрясения в Индонезии компания Starlink объявила, что до 16 сентября будет бесплатно предоставлять спутниковый интернет жителям пострадавших районов. Поскольку восстановление связи и обмена информацией в регионах, пострадавших от стихийного бедствия, имеет важное значение, этот шаг позволяет тысячам граждан в трудные времена поддерживать связь с близкими и оперативно получать информацию. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, эта социальная инициатива не требует от действующих клиентов никаких дополнительных действий. Автоматизированная система компании самостоятельно зачислит соответствующие средства (кредит) на их счета. В результате пользователи смогут продолжать пользоваться интернетом, не беспокоясь о каких-либо платежах.

Кроме того, клиенты, ранее отменившие подписку, также не останутся без этой возможности. Им будет предоставлен специальный кредит, благодаря которому они смогут возобновить обслуживание без дополнительных затрат до указанного срока — 16 сентября.

Новые пользователи и замена оборудования

Новые пользователи в зоне стихийного бедствия также смогут подключиться к сети Starlink и пользоваться полностью бесплатной связью до установленного срока. Для этого им сначала потребуется приобрести необходимое оборудование, а затем обратиться в службу поддержки компании, чтобы активировать льготный период.

Компания SpaceX не забыла и о пользователях, чьи устройства Starlink были повреждены или вышли из строя во время землетрясения. Владельцам оборудования, пострадавшего в результате стихийного бедствия, компания пообещала полностью бесплатно заменить все неисправные устройства на новые, если они обратятся в службу поддержки.

StarlinkИндонезияЗемлетрясениеSpaceXИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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