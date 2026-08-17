Что признал Ханс-Дитер Флик после игры с «Базел»?

Каталонский клуб «Барселона», активно готовящийся к новому сезону, в очередном контрольном матче разгромил швейцарский «Базел» со счётом 5:2.

Несмотря на крупную победу, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик после встречи призвал не делать поспешных выводов и открыто подчеркнул, что команда ещё не вышла на свой идеальный темп.

«Мы не могли действовать в желаемом темпе»: оценка Флик

Опытный немецкий специалист в интервью официальному сайту клуба «Барселона» отдельно отметил сопротивление соперника и недостатки в игре:

«Думаю, это был очень хороший тест против такой организованной команды, как «Базел», которая стремится не позволять сопернику навязывать свою игру. Теперь мы более подробно проанализируем весь матч. Соперник оказал нам хорошее сопротивление, а мы не смогли действовать на поле в желаемом темпе и с нужной интенсивностью. Нам ещё предстоит совершенствовать свою игру и серьёзно работать над выявленными недостатками».

Старт в Ла Лига: первый соперник — «Элче»

Предсезонные контрольные матчи завершены, и «сине-гранатовые» вступают в первый официальный поединок нового сезона чемпионата Испании:

Матч первого тура: «Барселона» начнёт 1-й тур Ла Лига выездной встречей против клуба «Элче»;

Время начала: Матч начнётся в ночь с 23 на 24 августа в 00:30 по ташкентскому времени.

Для подопечных Ханс-Дитер Флик этот контрольный матч стал важным испытанием на пути к исправлению тактических недочётов перед новым сезоном и выходу на официальные игры в оптимальной спортивной форме.

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