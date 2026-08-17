Mazda ККс-5: надежный автомобиль, который можно купить за 6 тысяч фунтов стерлингов

Среди семейных кроссоверов, занявших прочное место на автомобильном рынке, Mazda ККс-5 выделяется высоким качеством и практичностью. По данным иксбт.ком, с 2012 года японский бренд продал более пяти миллионов автомобилей ККс-5, свыше 100 тысяч из которых нашли владельцев на рынке Великобритании. Сегодня эта модель предлагается на вторичном рынке по цене от 6 000 фунтов стерлингов, что делает ее еще привлекательнее для покупателей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Mazda ККс-5 не уступает ведущим конкурентам благодаря сбалансированным характеристикам — комфорту, приятной управляемости, экономичности и премиальному внешнему виду. Хотя недавно на рынок вышло третье поколение этого семейного кроссовера, представители второго поколения считаются более удачной альтернативой благодаря своей надежности и доступной цене.

Дизайн и комфорт салона

Внешность автомобиля, получившая название «Кодо», создана в духе родстера MX-5 и особенно привлекательно выглядит благодаря выразительным линиям и красному оттенку Сул Red. Обновление 2023 года принесло характерные светодиодные фары и современные варианты окраски кузова. В салоне качество материалов и эргономика не уступают немецким автомобилям.

Хотя 7-дюймовый экран в предыдущих версиях выглядит несколько устаревшим, новая мультимедийная система диагональю 10,25 дюйма, устанавливаемая с 2019 года, полностью отвечает современным требованиям. Управлять ею можно с помощью удобного вращающегося контроллера, как в старых моделях BMW, что обеспечивает водителю дополнительный комфорт.

Практичность и ходовые качества

Благодаря длинной колесной базе салон Mazda ККс-5 достаточно просторен и не уступает таким конкурентам, как Ford Куга и Volkswagen Тигуан. Для задних сидений предусмотрен двухступенчатый механизм регулировки наклона, позволяющий пассажирам комфортнее переносить дальние поездки за счет небольшого уменьшения объема багажника. Багажник объемом 506 литров с ровным полом и раздельно складывающимися сиденьями удобен для перевозки крупногабаритных грузов.

Во время движения кроссовер дарит настоящее удовольствие даже на дорогах категории Б благодаря точному рулевому управлению и устойчивому шасси в поворотах. На трассе низкий уровень шума и сбалансированная работа подвески позволяют пассажирам чувствовать себя спокойно и комфортно.

Расход топлива и двигатели

Хотя на вторичном рынке преобладают бензиновые двигатели, для семейных поездок дизельный агрегат может оказаться лучшим выбором. Несмотря на плавную работу бензиновых двигателей объемом 2,0 литра мощностью 163 л. с. и 2,5 литра мощностью 191 л. с., они расходуют больше топлива, чем гибридные конкуренты: например, переднеприводная версия с 2,0-литровым двигателем потребляет около 40 миль на галлон, а вариант с 2,5-литровым двигателем и полным приводом — около 35 миль на галлон.