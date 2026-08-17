Микель Артета высмеял новое правило Английской Премьер-лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета резко раскритиковал новое решение Английской Премьер-лиги, запрещающее использовать полотенца для вытирания мяча при вбрасываниях. Как сообщают ИКсБТ.ком и Goal.com, испанский специалист выразил обеспокоенность тем, что это ограничение ударит по одному из самых эффективных атакующих оружий команды, и в шутку заявил, что футболистам придется выходить на поле в головных уборах. Об этом сообщает Goal.com.

В прошлом сезоне «Арсенал» эффективно использовал умение таких футболистов, как Бен Уайт и Деклан Райс, выполнять дальние вбрасывания. Однако руководство лиги категорически запретило вытирать мяч полотенцем перед стандартными положениями, чтобы предотвратить затягивание времени и увеличить игровую продолжительность матча. Ранее этот вопрос решался по взаимной договоренности команд, но теперь такая возможность полностью исключена.

Новые правила и меры против затягивания времени

Запрет на полотенца вступил в силу после спорных эпизодов прошлого сезона. В частности, Риккардо Калафьори пытался использовать полотенце возле ворот «Ньюкасл Юнайтед», однако арбитр Джарред Джиллетт не разрешил это из-за отсутствия согласия между сторонами. Теперь футболисты лишены возможности тщательно вытирать мяч перед опасными передачами в штрафную площадь.

Помимо вбрасываний, Премьер-лига вводит ряд дополнительных мер для ускорения темпа матчей. Среди них — таймеры для ударов от ворот и вбрасываний, а также строгий контроль за окнами для замен. Правила оказания медицинской помощи также ужесточаются, чтобы предотвратить тактические паузы и затягивание времени.

Адаптация команд к новым порядкам

Согласно новым правилам, получившие травму полевые игроки после оказания медицинской помощи должны находиться за пределами поля не менее одной минуты. Если медицинская помощь требуется вратарю, один из полевых игроков той же команды также должен покинуть поле на одну минуту. Напомним, ранее «Арсенал» подвергался критике в матче с «Брайтоном» за затягивание времени со стороны вратаря Давида Райи.

Тем не менее Микель Артета уверен, что его команда быстро адаптируется к этим изменениям. По его словам, клуб обсудил все вопросы с Премьер-лигой и арбитрами. С началом сезона предстоит на практике увидеть, как будут применяться новые правила и к чему придется адаптироваться.