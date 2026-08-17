Беларусь и Иран подписывают стратегическое соглашение на 2027–2031 годы!

Сближение между государствами, подвергшимися жёстким санкциям Запада на международной арене, выходит на новый этап. Беларусь и Иран готовятся подписать историческое соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с целью официального укрепления двусторонних отношений.

Об этом сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игор Сергеенко на официальной встрече с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран Алиризо Сонеий (Алиреза Саноий).

2027–2031 годы: всеобъемлющее партнёрство и «дорожная карта»

В ходе встречи обсуждались стратегические документы, определяющие направления сотрудничества двух государств в предстоящие годы:

«Беларусь и Иран активно готовятся к подписанию соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве на 2027–2031 годы, а также новой „дорожной карты“ по всестороннему сотрудничеству между нашими странами», — подчеркнул Игор Сергеенко.

Спикер также отметил, что белорусские депутаты, эффективно используя дипломатические механизмы, активно участвуют в разработке и оформлении этого значительного пакета документов.

Западные ограничения и поворот Минска к «Глобальному Югу»

Это сближение приобретает особое значение на фоне геополитических изменений:

Альянс против санкций: оба государства живут в условиях тяжёлых экономических и политических ограничений, введённых западными странами;

Поиск новых рынков: в условиях санкционного давления Минск активно пересматривает свой внешнеэкономический вектор и ускоренно развивает связи с партнёрами в регионах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ожидается, что 5-летнее стратегическое партнёрство между Тегераном и Минском выведет интеграцию в торгово-экономической, промышленной, логистической сферах и сфере безопасности на новый уровень.

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