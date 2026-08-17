Милан хочет усилить состав до закрытия трансферного окна

·21·Спорт
Милан хочет усилить состав до закрытия трансферного окна

Милан вступил в решающую стадию трансферного окна. По информации Туттоспорт, владелец клуба Джерри Кардинале и главный тренер Рубен Аморим в ближайшие дни проведут очередную важную встречу, чтобы обсудить последние сделки, которые необходимо оформить до закрытия летнего трансферного окна 31 августа. Об этом сообщает .

Во время переговоров, состоявшихся на прошлой неделе, португальский специалист представил руководству список футболистов, не входящих в его дальнейшие планы. В него попали такие игроки, как Томори, Одуогу, Фофана и Нкунку. Кроме того, Аморим потребовал подписать еще пять или шесть новых футболистов, чтобы сделать команду конкурентоспособной.

Приоритетные позиции и главные кандидаты

Хотя осуществить все трансферы, о которых просил тренер, будет сложно, руководство клуба планирует активно действовать в последние дни трансферного окна и выполнить требования главного тренера. Милан особенно серьезно работает над усилением линии атаки и обороны.

Команде крайне необходим центральный защитник, уверенно действующий с мячом, фланговый защитник, способный смещаться в центр и отдавать голевые передачи, а также полузащитник, играющий за линией атаки. Позиция атакующего полузащитника является для клуба приоритетной.

Переговоры и конкуренция на трансферном рынке

Изначально клуб выбрал для этой цели Карецаса, однако после его перехода в дортмундскую «Боруссию» главной целью миланцев стал Нванери, выступающий за «Арсенал». Он даже не попал в заявку «Арсенала» на матч за Суперкубок Англии после победы над «Манчестер Сити».

Милан первоначально отправил предложение об аренде с правом выкупа за 40 миллионов евро, однако оно было отклонено. Тем не менее ожидается, что клуб предпримет еще одну попытку на других условиях, которые могут удовлетворить «канониров». Для усиления обороны также внимательно отслеживается 21-летний португальский футболист «Лечче» Тьяго Габриэл.

«Лечче» требует за игрока 25–30 миллионов евро, что несколько дорого для «Милана». Поэтому клуб пытается снизить цену, включив в сделку полузащитника Бондо или защитника Терраччано. Однако за этого футболиста активно борются и английские клубы.

МиланРубен АморимТрансферыСерия АТуттоспорт
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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