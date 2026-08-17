Раскрыты цены на супер-контракт: какие направления самые дорогие и самые дешёвые?

·58·Общество
Раскрыты цены на супер-контракт: какие направления самые дорогие и самые дешёвые?

В Узбекистане завершились вступительные экзамены в высшие образовательные учреждения, и для абитуриентов, не рекомендованных к зачислению, но намеренных продолжить обучение, раскрываются размеры дифференцированного (супер) контракта — наиболее актуальная тема.

Согласно новому порядку, теперь цены на супер-контракт самостоятельно устанавливаются непосредственно ректорами университетов в рамках финансовой и академической самостоятельности вузов. Некоторые государственные высшие учебные заведения начали публиковать размеры оплаты на 2026/2027 учебный год.

От 29,6 миллиона сумов до 90 миллионов сумов: на примере Termiz davlat universiteti

В Termiz davlat universiteti, который первым объявил предварительные цены, размеры оплаты по контракту распределены в зависимости от востребованности направлений обучения:

  • Минимальная сумма: в университете стоимость супер-контракта по некоторым направлениям начинается от 29,6 миллиона сумов;

  • Самые дорогие направления: самая высокая ставка оплаты установлена для направлений «юриспруденция (правоведение)», «международные отношения», а также «государственное и общественное управление» и составляет 90 миллионов сумов.

Как рассчитывается оплата для тех, кому не хватило более 4,05 балла?

При зачислении в качестве студента на основе супер-контракта важное значение имеет количество баллов, набранных абитуриентом:

  • Дифференцированный порядок: для абитуриентов, которым до установленного проходного балла не хватило более 4,05 балла, стоимость супер-контракта устанавливается в размере не менее 3-кратного базового платежа по контракту на соответствующем направлении;

  • Самостоятельное решение: каждый вуз с учётом своей материально-технической базы и особенностей направлений утверждает конкретные коэффициенты по другим направлениям.

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УзбекистанТермезский государственный университет
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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