Испанская «Барселона» близка к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Это принесёт пользу не только болельщикам каталонского клуба, но и ещё двум представителям Ла Лиги в финансовом плане. По данным Mundo Deportivo, благодаря этому громкому трансферу «Атлетико Мадрид» и «Вильярреал» получат неожиданную прибыль в размере нескольких миллионов евро в соответствии с правилами механизма солидарности ФИФА. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время переговоры между сторонами вышли на финальную стадию. Общая сумма сделки включает гарантированный первоначальный платёж в размере 65 миллионов евро и ещё 10 миллионов евро в виде бонусов. Ожидается, что 30-летний опытный футболист следующим летом переедет в столицу Каталонии, а главный тренер Ханси Флик начнёт готовить его к выполнению ключевых задач и важным матчам Лиги чемпионов.

Миллионы благодаря правилам ФИФА

Согласно правилам ФИФА, при международном трансфере 5% от общей суммы сделки должны быть распределены между всеми клубами, участвовавшими в подготовке футболиста в период с 12 до 23 лет. Благодаря этому правилу бывшие команды Родри гарантированно получат свою долю от этого крупного трансфера.

По имеющимся данным, до 17 лет футболист семь лет обучался в академии «Атлетико Мадрид». Столичный клуб гарантированно получит как минимум 1,6 миллиона евро только от первоначального платежа. Если будут выполнены все дополнительные условия контракта, эта сумма может вырасти до 2 миллионов евро. Однако первый детский клуб футболиста, «Райо Махадаонда», не получит выплаты, поскольку Родри покинул его в возрасте 11 лет.

«Вильярреал» также получит значительную сумму

«Вильярреал» также входит в число команд, которые получат значительную выгоду благодаря солидарным выплатам ФИФА. Полузащитник провёл в составе «жёлтой субмарины» пять лет, включая два года в молодёжной команде и три сезона в основном составе.

Именно из «Вильярреала» Родри в 2018 году вернулся в «Атлетико Мадрид», а год спустя оформил очень выгодный трансфер в «Манчестер Сити». Теперь стало очевидно, что следующий крупный переход испанского футболиста окажет существенную финансовую поддержку клубам, в которых он сделал первые профессиональные шаги.

Сейчас решаются все последние детали трансфера, и ожидается, что «Барселона» официально объявит о подписании в ближайшие дни. Приход опытного футболиста должен повысить конкурентоспособность команды во внутреннем чемпионате.