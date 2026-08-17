В Китае построен гигантский лифт высотой 288 метров

·26·Мир
В Китае построен гигантский лифт высотой 288 метров

В отдалённой деревне Ничжухэ китайской провинции Юньнань введён в эксплуатацию гигантский лифт высотой 288 метров. Это сооружение не только создало удобства для туристов, но и значительно облегчило детям, живущим у подножия горы, дорогу в школу и обратно.

Новый лифт “Фуяо Ладдер” построен рядом с 268-метровым “Кингюн Ладдер”, возведённым в 2022 году. Раньше деревенским детям приходилось пешком подниматься по крутым и сложным горным тропам, чтобы добраться до школы. В некоторых случаях этот путь занимал почти три часа.

Деревня расположена в глубине ущелья, а Гуанжаи Примарй Шул — на вершине горы, примерно на высоте 1650 метров. Ученикам в возрасте от 6 до 15 лет приходилось подниматься на гору и спускаться с неё раз в 10 дней.

Теперь дети сначала преодолевают короткий участок пути на автобусе, а затем добираются до лифта. Лифт, который называют «школьным автобусом в небе», за несколько минут доставляет их на платформу на вершине горы. После этого они добираются до школы по воздушной канатной дороге примерно за пять минут.

Высота нового лифта составляет 288 метров, а его стены выполнены из прозрачного стекла с обзором на 360 градусов. Сооружение движется со скоростью 5 метров в секунду. Общая пропускная способность двух лифтов составляет 1200 человек в час.

Проект также позволил увеличить число туристов, посещающих этот район. Ежедневная пропускная способность территории выросла с 4000 до 15 тысяч посетителей.

Китай также известен самым высоким в мире открытым лифтом — Баилонг. Он поднимается вдоль отвесной скалы на высоту 326 метров и преодолевает это расстояние примерно за полторы минуты.

Однако главное значение нового сооружения в Ничжухэ заключается не в его высоте. Самое важное — оно позволило детям из отдалённой деревни безопаснее и быстрее добираться до школы, не тратя часы на путь по опасным тропам вдоль ущелья.

КитайЮньнаньБайлун
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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