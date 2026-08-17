Почему Родри выбрал Барселону вместо Реал Мадрида

·2·Спорт
Почему Родри выбрал Барселону вместо Реал Мадрида

Раскрылась одна из самых громких трансферных драм последних лет в испанском футболе. Согласно подробным данным, распространённым изданием Marca, полузащитник Манчестер Сити Родри, несмотря на детскую мечту играть в форме Реал Мадрида, мог неожиданно продолжить карьеру в Барселоне. Такое развитие событий вызвало большой интерес в европейском футбольном сообществе, поскольку выбор футболиста во многом зависел от решений руководства клубов. Об этом Goal.com сообщает .

Детская мечта и поворотный момент в 2019 году

Как сообщает Marca, в период выступлений за Атлетико Мадрид Родри годами ждал предложения от Реал Мадрида. Однако судьба распорядилась иначе. В 2019 году ему пришлось перейти из Атлетико Мадрид в Манчестер Сити, поскольку королевский клуб в тот момент опирался на мощную тройку полузащитников — Тони Крооса, Луку Модрича и Каземиро. В итоге футболист активировал пункт о выкупе в своём контракте и решил присоединиться к команде Пепа Гвардиолы.

Этот переход под руководством Гвардиолы стал важнейшим поворотным моментом в карьере испанца. В Англии он превратился в звезду мирового уровня и стал мозгом команды. Несмотря на это, детская мечта — играть за королевский клуб — в его сердце не угасла.

Нерешительность руководства Реал Мадрида и споры в Вальдебебасе

В нынешнее летнее трансферное окно болельщики Реал Мадрида очень хотели увидеть Родри в своей команде. Однако, по данным Marca, руководство клуба не было полностью уверено в необходимости трансфера футболиста. Ситуация изменилась только после великолепного выступления полузащитника на чемпионате мира. Последний год его контракта и уход Пепа Гвардиолы из Манчестер Сити сделали этот трансфер реальной возможностью.

Тем не менее действия начались слишком поздно, а нерешительность была очевидной. По словам источников из штаб-квартиры клуба в Вальдебебасе, среди официальных лиц преобладало мнение: «Родри слишком сильно замедляет игру, а нам нужно не это». Руководство хотело видеть более динамичного и физически сильного полузащитника.

Рекорды и окончательный выбор

Примечательно, что это сомнительное решение было принято в тот момент, когда Родри демонстрировал великолепную статистику на чемпионате мира: он отдал больше передач, чем любой другой футболист в истории турнира, и достиг показателя точности 93%. По признанию специалистов, отказ от игрока такого уровня или сомнения в его необходимости стали своеобразной загадкой трансферной политики Реал Мадрида.

В результате нерешительность королевского клуба и его специфические требования создали удобную возможность для Барселоны. Каталонский клуб воспользовался ситуацией и сумел заманить опытного футболиста в свои ряды. Ожидается, что этот трансфер серьёзно повлияет и на расстановку сил в чемпионате Испании.

РодриРеал МадридБарселонаМанчестер СитиЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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