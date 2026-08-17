Реал Мадрид проявляет интерес к трансферу Мартина Субименди
В последние недели летнего трансферного окна лондонский «Арсенал» столкнулся с серьёзным испытанием в стремлении сохранить свой состав. Мадридский «Реал» обратил внимание на полузащитника сборной Испании Мартина Субименди и готов проверить решимость «канониров». Как сообщает ТЭАМталк, опытный специалист Жозе Моуринью хочет видеть 27-летнего футболиста в своей команде для усиления опорной зоны и лично одобрил этот трансфер. Об этом Goal.com сообщает .
Сообщается, что первые контакты между сторонами по поводу этого громкого трансфера уже состоялись. Представители Субименди заявили о большой заинтересованности футболиста в возвращении на родину и переходе в мадридский клуб. Хотя «Арсенал» не планирует активно продавать своего лидера, по данным источников, руководство клуба готово серьёзно рассмотреть соответствующее предложение.
Конкуренция в полузащите «Арсенала» и позиция Микеля АртетыКак пишет Те Сун, главный тренер Микель Артета категорически хочет сохранить Мартина Субименди в команде, и изменить ситуацию сможет только огромное предложение, от которого невозможно отказаться. Если сам футболист будет настойчиво требовать перехода в Мадрид, Артете придётся принять сложное решение в последние дни трансферного окна. В прошлом сезоне испанский полузащитник сыграл важную роль в успехах «Арсенала» в английской Премьер-лиге.
Тем не менее приход Бруну Гимарайнса из «Ньюкасл Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов поставил место Субименди в основном составе под некоторую угрозу. Сейчас конкуренция в центре поля команды между Декланом Райсом, Мартином Эдегором, Микелем Мерино и Бруну Гимарайнсом очень высока. Несмотря на это, расставание с опытным чемпионом мира, перешедшим в клуб всего сезон назад, может стать для «Арсенала» серьёзным риском.
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