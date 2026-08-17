Реал Мадрид проявляет интерес к трансферу Мартина Субименди

В последние недели летнего трансферного окна лондонский «Арсенал» столкнулся с серьёзным испытанием в стремлении сохранить свой состав. Мадридский «Реал» обратил внимание на полузащитника сборной Испании Мартина Субименди и готов проверить решимость «канониров». Как сообщает ТЭАМталк, опытный специалист Жозе Моуринью хочет видеть 27-летнего футболиста в своей команде для усиления опорной зоны и лично одобрил этот трансфер. Об этом Goal.com сообщает .

Сообщается, что первые контакты между сторонами по поводу этого громкого трансфера уже состоялись. Представители Субименди заявили о большой заинтересованности футболиста в возвращении на родину и переходе в мадридский клуб. Хотя «Арсенал» не планирует активно продавать своего лидера, по данным источников, руководство клуба готово серьёзно рассмотреть соответствующее предложение.

Конкуренция в полузащите «Арсенала» и позиция Микеля Артеты

Как пишет Те Сун, главный тренер Микель Артета категорически хочет сохранить Мартина Субименди в команде, и изменить ситуацию сможет только огромное предложение, от которого невозможно отказаться. Если сам футболист будет настойчиво требовать перехода в Мадрид, Артете придётся принять сложное решение в последние дни трансферного окна. В прошлом сезоне испанский полузащитник сыграл важную роль в успехах «Арсенала» в английской Премьер-лиге.

Тем не менее приход Бруну Гимарайнса из «Ньюкасл Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов поставил место Субименди в основном составе под некоторую угрозу. Сейчас конкуренция в центре поля команды между Декланом Райсом, Мартином Эдегором, Микелем Мерино и Бруну Гимарайнсом очень высока. Несмотря на это, расставание с опытным чемпионом мира, перешедшим в клуб всего сезон назад, может стать для «Арсенала» серьёзным риском.

Значение трансфера и изменения в планах Мадрида

Интерес «Реала» к Субименди особенно усилился после того, как трансфер Родри сорвался. Жозе Моуринью нуждается в более надёжном футболисте, который обеспечит команде превосходство в центре поля. Если Эдуарду Камавинга покинет стадион «Сантьяго Бернабеу», ожидается, что Мартин Субименди станет ключевой фигурой в планах мадридского клуба. Оставшееся до закрытия трансферного окна время наверняка превратит эти переговоры в одно из главных событий европейского футбола.