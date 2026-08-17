Продажи смартфонов Redmi К100 Pro оказались ниже ожиданий

·2·Технологии
Продажи смартфонов Redmi К100 Pro оказались ниже ожиданий

Первые показатели продаж смартфонов Redmi К100 Pro и К100 Pro Max, входящих в последнюю флагманскую серию компании Xiaomi на китайском рынке, продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим поколением. По данным иксбт.ком, первоначальный интерес к новым устройствам значительно отстаёт от результатов прошлогодней серии К90. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным аналитического агентства РД Обсерватион, совокупные продажи моделей Redmi К100 Pro и К100 Pro Max за первую ночь и следующий день составили примерно 65% от результата серии К90 за аналогичный период. Это свидетельствует о некотором снижении спроса покупателей на новые флагманы.

Различия между моделями

Основной причиной общего снижения продаж стала стандартная модель Redmi К100 Pro. На начальном этапе объём её продаж составил лишь 50% от показателя прошлогоднего Redmi К90. Иными словами, новая Про-модель показала результат вдвое хуже предшественника.

При этом более продвинутая модель Redmi К100 Pro Max показала несколько лучший результат. Ей удалось достичь 85% от продаж прошлогоднего Redmi К90 Pro Max. Это свидетельствует о том, что потребители предпочитают более дорогую Макс-версию стандартной модели.

Официальная статистика и оценка аналитиков

Стоит отметить, что эти данные несколько расходятся с официальной статистикой Xiaomi. 12 августа глава компании Лу Вэйбинь объявил, что продажи Redmi К100 Pro Max в первый день достигли 150% от результата предыдущего поколения. Однако специалисты объяснили это различиями в рассматриваемых временных интервалах.

Предоставленные руководством Xiaomi цифры охватывали период до полуночи 11 августа, то есть первые несколько часов после презентации и начала продаж. Оценка РД Обсерватион включала первую ночь и весь следующий день. Это свидетельствует о том, что после первоначального ажиотажа продажи быстро замедлились.

Напомним, смартфоны Redmi К100 Pro и К100 Pro Max были представлены вечером 11 августа. Устройства оснащены флагманской платформой Qualcomm: модель К100 Pro получила Snapdragon 8 Элите Ген 5 В-сериес, а Pro Max — полноценный Snapdragon 8 Элите Ген 5. Кроме того, к ключевым особенностям гаджетов относятся аккумуляторы большой ёмкости — 8580 и 9070 mAh соответственно — и аудиосистема, настроенная совместно с Босе. Пока это лишь результаты первых дней, поэтому делать выводы о коммерческом успехе всей линейки ещё рано.

XiaomiRedmiСмартфоныТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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