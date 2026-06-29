Мало Гюсто достиг соглашения с «Манчестер Сити»: защитник покинет «Стэмфорд Бридж»

Действующий вице-чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» близок к совершению очередного громкого шага в летнее трансферное окно. Правый защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто согласился перейти в стан «горожан». Об этом сообщает издание Фут Меркато. Известно, что между членом сборной Франции и «Манчестер Сити» достигнуто соглашение по условиям личного контракта. Об этом Goal.com сообщает .

Одним из основных факторов в осуществлении этого трансфера называют роль Энцо Марески, который, как ожидается, займет место Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Итальянский специалист работал с Мало Гюсто в «Челси» с июля 2024 года по январь 2025 года. Теплые отношения и взаимопонимание между ними серьезно повлияли на решение футболиста перебраться в Манчестер.

Тандем Энцо Марески и Мало Гюсто

Мало Гюсто и Энцо Мареска вместе добились значительных успехов в составе «Челси». В частности, в 2025 году они стали победителями клубного чемпионата мира ФИФА. Мареска видит французского защитника одним из ключевых звеньев своего нового спортивного проекта. Сам футболист с большим энтузиазмом принял идею снова сыграть под руководством своего бывшего наставника.

Мало Гюсто перешел в Лондон из «Лиона» в январе 2023 года за 30 миллионов евро. За прошедшее время он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 17 голевых передач. Кроме того, в сезоне 2024-25 он стал победителем Лиги конференций.

Стоимость трансфера и процесс переговоров

Хотя с футболистом соглашение достигнуто, руководству «Манчестер Сити» теперь предстоит провести переговоры с «Челси» о сумме трансфера. По анализу Goal.com, «синие» потребуют крупную сумму за своего защитника. Основная причина этого — долгосрочный контракт Гюсто с лондонским клубом, рассчитанный до 2030 года.

«Челси» не хочет усиливать «Манчестер Сити», одного из своих главных конкурентов. Поэтому ожидается, что переговоры будут довольно сложными. В настоящее время Мало Гюсто сосредоточен на выступлениях за сборную Франции на ЧМ-2026. Он готовится к матчу 1/16 финала против Швеции.

«Манчестер Сити» стремится укрепить линию обороны с помощью этого трансфера и взять реванш у «Арсенала», который забрал чемпионство в прошлом сезоне. Если клубы достигнут взаимного соглашения, Гюсто может пройти медицинский осмотр в Манчестере в ближайшие недели.