Зико оказался между двух огней перед матчем Бразилия — Япония

·2·Спорт
Зико оказался между двух огней перед матчем Бразилия — Япония

Поединок между Бразилией и Японией в 1/16 финала чемпионата мира не будет для Зико обычным футбольным матчем. Легенда бразильского футбола заявил, что будет болеть за свою родину, но признался, что не расстроится, если Япония не потерпит поражения.

Причина проста: футбольная и тренерская карьера Зико тесно связана с Японией.

Бразилия — родина, а Япония — второй футбольный дом

Зико играл в Японии с 1991 по 1994 год. Он защищал цвета клуба «Касима Антлерс» и позже занимал в этой команде различные должности.

С 2002 по 2006 год Зико был главным тренером национальной сборной Японии.

По этой причине матч между Бразилией и Японией вызывает у него особые чувства.

«Конечно, я буду болеть за Бразилию»

Зико не скрывал своего выбора перед игрой. Он подчеркнул, что как бразилец будет поддерживать своих соотечественников.

«Конечно, я болею за Бразилию. Может ли быть ситуация тяжелее, чем руководство сборной Японии в матче против Бразилии? Я дважды оказывался в такой ситуации», — сказал он.

Эти слова вновь продемонстрировали его любовь к футболу обеих стран.

Не расстроится, даже если Япония одержит победу

Если победит Бразилия, Зико, естественно, примет это с радостью. Однако легендарный футболист отметил, что не будет сильно расстроен, если Япония создаст сенсацию.

«Если Бразилия победит, это будет здорово, так как я бразилец. Но если они проиграют, я не расстроюсь. Потому что в японском футболе есть частичка меня», — приводит его слова Globo.

Зико оставил значительный след в японском футболе

Связь бразильского специалиста с японским футболом не ограничивается лишь несколькими годами работы.

Основные этапы его деятельности:

Период

Деятельность

1991–1994

Футболист в Японии

2002–2006

Главный тренер сборной Японии

Последующие годы

Различные должности в «Касима Антлерс»

Зико считается одним из самых известных иностранных футбольных деятелей, внесших вклад в популяризацию и развитие футбола в Японии.

В плей-офф нет места эмоциям

Бразилия выходит на поле в качестве фаворита 1/16 финала. Однако Япония может представлять серьезную угрозу благодаря дисциплинированной игре и способности добиваться неожиданных результатов.

Для Зико же, независимо от результата матча, в следующий раунд выйдет одна из близких ему команд.

Как вы считаете, подтвердит ли Бразилия свой статус или Япония создаст громкую сенсацию? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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