Икер Касильяс неожиданно отреагировал на возвращение Жозе Моуринью в Реал Мадрид

·43·Спорт
Икер Касильяс неожиданно отреагировал на возвращение Жозе Моуринью в Реал Мадрид

Легендарный вратарь мадридского «Реал Мадрида» Икер Касильяс высказал свое мнение о ситуации, связанной с бывшим и вновь назначенным главным тренером команды Жозе Моуринью. После многолетних холодных отношений и открытых конфликтов реакция бывшего капитана на это назначение оказалась в центре внимания многих. Касильяс продемонстрировал сдержанный, но профессиональный подход, стремясь оставить прошлые обиды в стороне. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно сообщению Goal.com, Жозе Моуринью официально вернулся к руководству «Реал Мадридом» перед сезоном 2026-27. После этой сенсационной новости Касильяс в интервью ДАЗН кратко и лаконично прокомментировал второй приход тренера в клуб. «Хорошо. Клуб решил, что Жозе должен вернуться в «Реал Мадрид», и я желаю ему удачи. Надеемся, он покажет хорошие результаты, это будет полезно для Мадрида», — заявил легендарный голкипер.

Старые раны и брак, закончившийся «разводом»

Отношения между Касильясом и Моуринью крайне обострились в 2010-2013 годах, во время первого периода работы тренера в испанской столице. Тогда специалист с прозвищем «Те Спекиал Оне» неожиданно отстранил от основного состава Икера Касильяса, считавшегося символом клуба, и начал выпускать на его место Диего Лопеса. Это решение вызвало серьезный раскол не только внутри команды, но и среди болельщиков.

Икер Касильяс вспоминает тот период как один из самых тяжелых в своей карьере. В своих предыдущих интервью он сравнивал отношения с тренером с «прекрасным браком, который начался с любви, но со временем закончился полным разводом». Как капитан, он всегда должен был поддерживать коммуникацию с тренером и решать множество внутренних проблем, однако в итоге эти отношения полностью разрушились.

Новая эра и выбор Флорентино Переса

Интересно, что до возвращения Моуринью Касильяс относился к этой возможности с некоторым скептицизмом. Он даже поддерживал кандидатуру Энрике Рикельме на последних президентских выборах в клубе, намекая на то, что «Реал Мадрид» должен развиваться в другом направлении. Однако, когда Флорентино Перес снова был избран президентом, он решил вернуть своего старого знакомого Моуринью.

Сейчас видно, что Касильяс решил не ставить личные обиды выше интересов клуба. Его дипломатичный ответ свидетельствует о желании не нарушать внутреннюю атмосферу Мадрида и не оказывать давления на нового тренера. Болельщики «Реал Мадрида» с огромным интересом ждут, какие трофеи и изменения принесет команда второму пришествию Моуринью.

Реал МадридИкер КасильясЖозе МоуриньюФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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