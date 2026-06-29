Гонка за «Золотую бутсу»: историческое соперничество Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда

·25·Спорт
Гонка за «Золотую бутсу»: историческое соперничество Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда

Хотя в мире футбола командные достижения всегда ставятся на первое место, борьба за индивидуальные награды неизменно привлекает внимание болельщиков и экспертов. Ожидается, что гонка за «Золотую бутсу» в рамках чемпионата мира 2026 года станет одним из самых интересных и напряженных споров в истории футбола. Бомбардирские способности таких звезд, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, могут определить не только судьбу турнира, но и обладателя следующего «Золотого мяча». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче сборной Аргентины против Иордании Лионель Месси, несмотря на выход на замену, полностью изменил ход встречи. По сообщению Goal.com, хотя подопечные Лионеля Скалони вели с преимуществом в два мяча, после того как соперник сократил разрыв, на поле возникло некоторое недопонимание. Именно с выходом Месси изменился темп игры и настрой команды. Его гол с штрафного удара на 80-й минуте позволил Аргентине завершить групповой этап с идеальным результатом.

Если взглянуть на историю, обладание «Золотой бутсой» не всегда означает чемпионство команды. В последних трех чемпионатах мира в составе победивших сборных не было лучших бомбардиров турнира. Однако в современном футболе индивидуальные результаты служат важным бенчмарком, определяющим авторитет футболиста и его место на мировой арене.

Три разные мотивации в гонке бомбардиров

В нынешней гонке у каждого претендента свои цели. Если Лионель Месси хочет еще раз взобраться на мировой трон в одном из своих последних крупных турниров, то Килиан Мбаппе стремится снова достичь вершины со сборной Франции и обновить свои рекорды по количеству голов. Эрлинг Холанд же, дебютируя на большой сцене с Норвегией, намерен продемонстрировать всему миру свою феноменальную способность забивать голы.

История чемпионатов мира богата такими яркими индивидуальными моментами. Например, хотя турнир 2014 года в Бразилии завершился победой Германии, в памяти многих остался великолепный гол Хамеса Родригеса в ворота Уругвая. Тогда колумбийский футболист принял мяч на грудь и отправил его точно под перекладину с 25 метров. Этот гол впоследствии был удостоен премии Пушкаша.

Сегодня забитый гол приравнивается не только к преимуществу в счете, но и к громкому заявлению. Соперничество между Месси, Мбаппе и Холандом приносит истинное удовольствие футбольным болельщикам. Ведь каждый гол приближает игрока к рядам величайших в истории футбола. Особенно подключение к этой гонке такой «машины голов», как Эрлинг Холанд, вывело конкуренцию на новый уровень.

В заключение можно сказать, что турнир 2026 года станет торжеством не только командной тактики, но и индивидуального мастерства. Результат, показанный Лионелем Месси после выхода на замену, служит своего рода уроком для молодых футболистов. Гонка за «Золотую бутсу» продлится еще долго, и каждый гол в ней, несомненно, будет иметь золотую ценность.

Чемпионат мираЛионель МессиКилиан МбаппеЭрлинг ХоландЗолотая бутса
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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