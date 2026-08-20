Барселона начала активные действия по трансферу Лаутаро Мартинеса

Испанская Барселона в последние недели трансферного окна сосредоточилась на капитане итальянского Интера Лаутаро Мартинесе как на главной цели для усиления линии атаки. Ожидается, что этот шаг станет важным поворотным моментом для каталонцев в летнее трансферное окно, поскольку ранее клубу не удалось подписать другого нападающего. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Goal.com и известного инсайдера Жерара Ромеро, руководство Барселоны летом пыталось приобрести нападающего Атлетико Мадрид Хулиана Альвареса, однако получило отказ от столичного клуба. После этого спортивное руководство «сине-гранатовых» рассмотрело другие варианты и определило форварда миланского клуба Лаутаро Мартинеса как главную цель.

Конфиденциальная встреча в Мадриде

Стало известно, что недавно в Мадриде состоялась встреча спортивного директора Барселоны Деку с агентом аргентинского нападающего Алехандро Каманьо. Сообщается, что во время переговоров представители футболиста положительно отнеслись к возможному переходу игрока в каталонский клуб.

Главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик и руководство прекрасно понимают, что команде необходим конкурентоспособный, мобильный центральный нападающий. После того как трансфер Хулиана Альвареса не состоялся, всё внимание было сосредоточено на игроке сборной Аргентины Лаутаро.

Интер и условия трансфера

Однако эти переговоры вряд ли будут лёгкими для Барселоны. Интер не намерен продавать своего капитана и, как и Атлетико Мадрид, отказавшийся отпускать своего футболиста, готовится к сложным переговорам.

Согласно последнему продлению контракта, Лаутаро Мартинес и Интер исключили из соглашения пункт о выкупе за 120 миллионов евро, который действовал лишь в течение определённого периода. Поэтому любому клубу, желающему приобрести футболиста, придётся напрямую договариваться с руководством итальянского клуба.

Всё будет зависеть от предложенной суммы. Если Барселона сделает очень крупное предложение, значительно превышающее рыночную стоимость игрока, его могут рассмотреть представители фонда, финансирующего клуб. Однако итальянское спортивное руководство пока не планирует отпускать своего капитана.