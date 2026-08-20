При нападении горного льва погибла женщина: первая трагедия с 1999 года

·34·Мир
При нападении горного льва погибла женщина: первая трагедия с 1999 года

В американском штате Колорадо женщина, совершавшая прогулку на природе, погибла в результате редкого нападения горного льва. Эта трагедия считается одним из самых серьёзных происшествий, зафиксированных в штате за последние десятилетия.

Инцидент произошёл на туристической тропе Крозер-Маунтин в округе Лаример. В день Нового года около 12:15 проходившие по тропе туристы заметили неподвижно лежавшего на земле человека и горного льва, находившегося рядом.

Очевидцы приблизились к животному и попытались отпугнуть его, бросая камни. После этого хищник покинул территорию. Один из очевидцев оказался врачом и осмотрел пострадавшую, однако не смог обнаружить у неё сердцебиение.

После этого к месту происшествия прибыли сотрудники Службы парков и дикой природы Колорадо, полиция, смотрители парка и добровольные пожарные. К поискам также привлекли биолога штата, который обследовал территорию с вертолёта.

Специалисты использовали специально обученных собак для обнаружения горных львов. В результате были найдены и уничтожены два горных льва, которые могли быть причастны к нападению.

Представители службы охраны дикой природы сообщили, что один из животных убежал после того, как его подстрелили на месте происшествия, а позднее был найден и застрелен повторно. Второй горный лев был обнаружен на территории неподалёку от места происшествия.

Согласно правилам, дикие животные, которых подозревают в нападении на человека, уничтожаются в целях обеспечения безопасности населения. Вместе с тем специалисты не исключают, что в нападении участвовал только один из двух львов.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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