Диего Морейра официально стал игроком «Милана»

Итальянский «Милан», продолжая активную работу на трансферном рынке, подписал талантливого вингера «Страсбурга» Диего Морейру. Об этом сообщил официальный сайт клуба, подчеркнув также финансовую значимость сделки. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщается, футболист прибыл в Милан, успешно прошёл медицинское обследование и подписал контракт. Агент Жорже Мендеш провёл в Каса Милан более шести часов, чтобы оформить переход, что свидетельствует об укреплении сотрудничества между сторонами.

Долгосрочный контракт и легендарный номер

Соглашение между «Миланом» и футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года. Новому игроку также достался 22-й номер, который ранее носил легендарный Кака, оставивший неизгладимый след в истории клуба. Диего Морейра поделился впечатлениями от перехода, не скрывая волнения и не веря в происходящее.

Диего Морейра родился 6 августа 2004 года в бельгийском городе Льеж. За профессиональную карьеру он прошёл академии нескольких известных клубов. Футболист является воспитанником «Стандарда» Льеж и набирался опыта в «Бенфике». В частности, в составе молодёжной команды «Бенфики» в сезоне-2021/22 он выиграл Юношескую лигу УЕФА и Межконтинентальный кубок У-20.

Богатый опыт по всей Европе

Вингер дебютировал в составе «Бенфики» в отборочных матчах Лиги чемпионов УЕФА, а летом 2023 года перешёл в «Челси». 30 августа того же года он впервые вышел на поле за основную команду лондонского клуба в матче Кубка лиги против «Уимблдона». Кроме того, в сезоне-2023/24 он защищал цвета французского «Олимпика Лион».

Летом 2024 года футболист на постоянной основе перешёл в «Страсбург». Во Франции он проявил себя и благодаря скорости, технике и тактической универсальности стал одним из самых ярких молодых игроков местного чемпионата. Его выступления за «Страсбург» привлекли внимание скаутов «Милана».

Первые шаги на международной арене

На международном уровне Диего Морейра сначала выступал за юношеские сборные Португалии различных возрастов и команду У-21, а также принял участие в чемпионате Европы среди молодёжных команд 2023 года. Однако с 2025 года он выбрал сборную Бельгии, сыграв в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года и на финальной стадии турнира.