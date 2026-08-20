Гвинет Пэлтроу устраивает тайный ужин в честь Сэма Альтмана

·0·Технологии
Гвинет Пэлтроу устраивает тайный ужин в честь Сэма Альтмана

Как сообщает издание Пук, голливудская актриса и предприниматель Гвинет Пэлтроу планирует организовать специальный закрытый ужин в честь одной из ведущих фигур мира искусственного интеллекта — главы OpenAI Сэма Альтмана. Ожидается, что мероприятие состоится 29 августа в доме известной актрисы в Хэмптонсе, а участие в нём примут лишь избранные гости. Об этом TechCrunch.ком сообщает издание.

По данным источников, вечер пройдёт в закрытом для СМИ формате, то есть в режиме «офф-те-рекорд». Гвинет Пэлтроу известна не только как популярная кинозвезда, но и как основательница бренда товаров для здоровья Гуп, а также активный венчурный инвестор. Через фонд Киншип Вентурес, который она основала вместе с Модж Махдарой в 2021 году, Пэлтроу инвестирует в технологические стартапы.

Искусственный интеллект и венчурный бизнес

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), основанный Пэлтроу фонд ещё в 2023 году инвестировал в OpenAI — компанию, создавшую ChatGPT. Кроме того, Киншип Вентурес поддерживает другие передовые проекты в сфере AI, включая инструмент для написания кода Lovable и маркетинговую платформу на базе искусственного интеллекта Нектар Сокиал.

В последние годы голливудская актриса открыто демонстрирует интерес к технологиям искусственного интеллекта. Она неоднократно подчёркивала, что активно использует современные инструменты AI в управлении своей компанией Гуп. Кроме того, проект Гуп Китчен арендовал помещение в штаб-квартире Anthropic в Сан-Франциско, что также свидетельствует об укреплении связей между двумя сферами.

Кадровые перестановки и связи

Сближение технологических гигантов и голливудской элиты не ограничивается подобными мероприятиями. В начале текущего года OpenAI приняла в свои ряды Чарльза Порча, которого издание Ванитй Фаир назвало «шептуном для знаменитостей». Такая кадровая политика и предстоящий ужин показывают, что руководство OpenAI намерено расширять связи с культурными и медийными кругами США.

Пока представители Гуп и OpenAI отказались от официальных комментариев по поводу этой тайной встречи. Тем не менее встреча одного из самых влиятельных руководителей технологической отрасли с известной представительницей шоу-бизнеса вызывает большой интерес в технологическом сообществе.

Сэм АльтманГвинет ПэлтроуOpenAIИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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