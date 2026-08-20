Барселона одержала трудную победу над Аль-Ахли перед началом сезона

В среду вечером испанская Барселона завершила традиционную предсезонную подготовку матчем с египетским клубом Аль-Ахли в рамках Кубка Жоана Гампера. Интересная и бескомпромиссная встреча на стадионе Спотифай Камп Ноу завершилась минимальной победой каталонцев со счётом 2:1. Эта игра не только показала состояние команды перед новым сезоном, но и вызвала активное обсуждение в испанской прессе. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает издание «Мундо Депортиво», несмотря на победу, Барселона показала игру, значительно уступающую её обычному уровню. Действия хозяев поля подверглись критике, а газета вынесла в заголовок: «Барселона, далёкая от своего обычного уровня, начинает домашний сезон». По мнению специалистов, команда пока далека от того темпа игры, который должна демонстрировать под руководством немецкого тренера Ханси Флика.

Герои матча и подвергшиеся критике игроки

Каталонская пресса осталась недовольна действиями некоторых ведущих футболистов. В частности, действия юного таланта Ламина Ямаля в первом тайме оказались малоэффективными, а французский правый защитник Жюль Кунде также показал, что далёк от своей лучшей формы. Тем не менее некоторым игрокам линии атаки удалось проявить себя с положительной стороны.

Основное внимание и высокие оценки в матче получили египетский нападающий Хамза Абделькарим и бразилец Рафинья. Оба футболиста поразили ворота соперника и внесли достойный вклад в победу своей команды. Особенно был отмечен Хамза Абделькарим, нанесший три точных удара и признанный самым эффективным игроком на поле.

Возвращение на Спотифай Камп Ноу

Этот матч имел для Барселоны ещё одно важное значение: примерно после двух с половиной месяцев перерыва команда вернулась на свой домашний стадион Спотифай Камп Ноу. Последняя встреча на этой арене состоялась в мае прошлого года, ближе к завершению сезона Ла Лиги.

Хотя матч завершился положительно, качество продемонстрированной игры показало, что перед тренерским штабом по-прежнему стоит немало задач. Подопечным Ханси Флика необходимо восстановить игровой ритм и устранить недостатки до начала официальных матчей. Болельщики же ждут от любимой команды более яркой игры в новом сезоне.