Фрамеворк представила модульный ноутбук с обновлённым процессором

Компания Фрамеворк, известная своими модульными и легко ремонтируемыми гаджетами, вывела один из своих самых популярных продуктов — компактный ноутбук — на новый уровень. По данным Иксбт.ком, теперь устройство оснащается процессорами Intel нового поколения и демонстрирует заметный прогресс в энергоэффективности. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Главным нововведением стала возможность устанавливать в ноутбук новейшие процессоры серии Intel Вилдкат Лаке. Если раньше покупатели могли выбирать только чипы Коре и3-1315У или Коре и5-1334У, то теперь доступны модели Коре 3 304, Коре 5 320 и Коре 7 350.

Высокая энергоэффективность и автономность

По словам производителя, одна лишь замена процессора предыдущего поколения на новый увеличила время автономной работы ноутбука на 70 процентов благодаря одному техническому изменению. Главная причина такого значительного роста по сравнению с первой версией на базе Коре 13-го поколения — чрезвычайно высокая экономичность новых чипов.

Эти процессоры имеют пять или шесть ядер и ориентированы прежде всего на энергоэффективность, а не на максимальную вычислительную мощность. Благодаря этому устройство дольше работает без подзарядки, что особенно удобно для пользователей, часто находящихся в поездках.

Основные технические характеристики устройства

Несмотря на обновление процессоров, остальные ключевые компоненты и дизайн ноутбука остались без изменений. В частности, компактная модель получила следующие возможности:

12,2-дюймовый ИПС-экран с разрешением 1200п

Аккумулятор ёмкостью 50 Wh

Современные стандарты беспроводной связи Тундерболт 4 и Wi-Fi 7

Трансформируемая конструкция, позволяющая превращать ноутбук в планшет

Несколько ярких цветовых вариантов и модульный дизайн

Благодаря модульному подходу Фрамеворк продолжает предоставлять пользователям возможность самостоятельно разбирать устройство и заменять его компоненты. Это важно для сокращения электронных отходов и продления срока службы техники.

Согласно ценовой политике на рынке, базовая версия устройства без памяти стоит 630 евро. При выборе 8 GB оперативной памяти (RAM) и ССД-накопителя объёмом 512 GB общая стоимость достигает 805 евро.