Фрамеворк представила модульный ноутбук с обновлённым процессором
Компания Фрамеворк, известная своими модульными и легко ремонтируемыми гаджетами, вывела один из своих самых популярных продуктов — компактный ноутбук — на новый уровень. По данным Иксбт.ком, теперь устройство оснащается процессорами Intel нового поколения и демонстрирует заметный прогресс в энергоэффективности. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Главным нововведением стала возможность устанавливать в ноутбук новейшие процессоры серии Intel Вилдкат Лаке. Если раньше покупатели могли выбирать только чипы Коре и3-1315У или Коре и5-1334У, то теперь доступны модели Коре 3 304, Коре 5 320 и Коре 7 350.
Высокая энергоэффективность и автономностьПо словам производителя, одна лишь замена процессора предыдущего поколения на новый увеличила время автономной работы ноутбука на 70 процентов благодаря одному техническому изменению. Главная причина такого значительного роста по сравнению с первой версией на базе Коре 13-го поколения — чрезвычайно высокая экономичность новых чипов.
Эти процессоры имеют пять или шесть ядер и ориентированы прежде всего на энергоэффективность, а не на максимальную вычислительную мощность. Благодаря этому устройство дольше работает без подзарядки, что особенно удобно для пользователей, часто находящихся в поездках.
Основные технические характеристики устройстваНесмотря на обновление процессоров, остальные ключевые компоненты и дизайн ноутбука остались без изменений. В частности, компактная модель получила следующие возможности:
- 12,2-дюймовый ИПС-экран с разрешением 1200п
- Аккумулятор ёмкостью 50 Wh
- Современные стандарты беспроводной связи Тундерболт 4 и Wi-Fi 7
- Трансформируемая конструкция, позволяющая превращать ноутбук в планшет
- Несколько ярких цветовых вариантов и модульный дизайн
Согласно ценовой политике на рынке, базовая версия устройства без памяти стоит 630 евро. При выборе 8 GB оперативной памяти (RAM) и ССД-накопителя объёмом 512 GB общая стоимость достигает 805 евро.
…