Барселона хочет усилить линию атаки в конце трансферного окна

На стадионе «Камп Ноу» в праздничной атмосфере отметили победу над «Аль-Ахли» со счётом 2:1 в рамках традиционного летнего Кубка Гампера. Однако, по сообщениям издания Mundo Deportivo, после матча спортивный директор каталонского клуба Деку и главный тренер Ханси Флик открыто рассказали о дальнейших планах команды на трансферном рынке. Руководство клуба подтвердило, что намерено активно работать прежде всего над усилением линии атаки. Об этом сообщает Goal.com.

После игры Ханси Флик вновь подчеркнул, что команде крайне необходим ярко выраженный центральный нападающий — футболист под девятым номером. Немецкий специалист высоко оценил работу Деку на трансферном рынке и выразил уверенность, что до закрытия трансферного окна в команду придёт нужный исполнитель. Тренер отметил, что вместе с руководством ищет наиболее подходящий вариант.

Заменить Роберта Левандовского будет сложно

По словам Деку, восполнить пробелы после ухода футболистов непросто. В частности, уход Феррана Торреса удалось компенсировать за счёт новоприбывших игроков, однако найти футболиста уровня Роберта Левандовского крайне сложно. Спортивный директор признал, что польский нападающий положил начало целой эпохе в истории клуба и заменить его будет непросто.

Несмотря на это, руководство «Барселоны» внимательно изучает возможности рынка в последние дни трансферного окна. По словам Деку, у клуба есть и внутренние резервы, однако команда активно работает над поиском оптимального решения, которое принесёт пользу на протяжении сезона. В клубе заявили, что каждый трансфер тщательно продуман и направлен исключительно на улучшение игры команды.