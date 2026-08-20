Милан подписал вингера Страсбура Диего Морейру

Итальянский «Милан» продолжает активную работу на трансферном рынке и усилил состав ещё одним талантливым футболистом. Как сообщает Goal.com, итальянский гранд официально объявил о трансфере вингера «Страсбура» Диего Морейры. Об этом Goal.com сообщает .

Молодой футболист, имеющий бельгийское гражданство и португальские корни, в последние дни прибыл в Милан и успешно прошёл медицинское обследование. После этого все формальности были завершены в штаб-квартире «Каза Милан». Сделка оценивается как важный финансовый и спортивный шаг в рамках долгосрочных планов клуба.

Долгосрочный контракт и легендарный номер

Согласно официальному заявлению, Диего Морейра подписал с «Миланом» долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года. В составе «россонери» он будет выступать под легендарным 22-м номером, который ранее носил клубный идол Кака. Это свидетельствует о высоком доверии со стороны руководства и тренерского штаба клуба.

Для справки, Диего Морейра родился 6 августа 2004 года в бельгийском городе Льеж. Футбольное образование он получил в академиях «Стандарда» Льеж и «Бенфики». В составе молодёжной команды португальского клуба в сезоне-2021/22 он выиграл Юношескую лигу УЕФА и Межконтинентальный кубок У-20.

Богатый футбольный путь и международный опыт

За карьеру вингер успел поиграть в нескольких топ-клубах. Летом 2023 года он перешёл в «Челси» и дебютировал за лондонскую команду. Кроме того, Морейра выступал за французские «Олимпик Лион» и «Страсбур», став одним из самых ярких молодых игроков чемпионата Франции. Его скорость, техника и тактическая универсальность не остались без внимания скаутов «Милана».

На международном уровне Морейра сначала выступал за юношеские сборные Португалии, а с 2025 года начал защищать цвета национальной команды Бельгии. Он принял участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года и успел укрепить свои позиции в сборной. Болельщики «Милана» возлагают большие надежды на новичка, а от футболиста ожидают серьёзной конкуренции в линии атаки команды.