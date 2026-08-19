OpenAI заблокировала доступ исследователей кибербезопасности из-за технической ошибки

Ведущая компания в сфере искусственного интеллекта OpenAI неожиданно отменила право исследователей безопасности на доступ к специальной платформе. Этот случай вызвал интерес и недоумение среди специалистов, поскольку программа играет важную роль в обеспечении кибербезопасности и устранении уязвимостей. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Согласно данным издания TechCrunch и социальных сетей, в среду несколько исследователей столкнулись с ошибкой при открытии специальной страницы на платформе ChatGPT. Появлялись уведомления о невозможности подтвердить их личность или о временной недействительности их аккаунтов.

Что такое программа Trusted Access for Cyber

Как выяснилось, речь идёт о специальной программе ограниченного доступа под названием TAC (Trusted Access for Cyber). В рамках этой инициативы OpenAI предоставляет прошедшим проверку экспертам доступ к своим наиболее совершенным моделям искусственного интеллекта, при этом некоторые ограничения безопасности, с которыми сталкиваются обычные пользователи, здесь смягчены.

Основная цель программы — ускорить обнаружение и устранение различных уязвимостей, предоставляя надёжным специалистам по киберзащите передовые инструменты. Кроме того, она помогает предотвращать доступ к передовым моделям со стороны киберпреступников. Аналогичная программа, в частности, предлагается компанией Anthropic под названием CVP.

Процесс проверки и реакция компании

Чтобы получить доступ к программе TAC, специалисты должны предоставить документы, подтверждающие их личность, и пройти строгую проверку OpenAI. Пока неизвестно, сколько исследователей столкнулись с такими ограничениями, однако TechCrunch удалось поговорить как минимум с пятью специалистами.

По словам одного из пострадавших исследователей, в письме компания сообщила им, что доступ к последнему подтверждённому уровню под названием Daybreak Blue был приостановлен из-за технического сбоя. Представители OpenAI подтвердили, что это была техническая ошибка, затронувшая ограниченное число пользователей.

На официальных форумах поддержки сотрудники компании также извинились за возникшую ситуацию и попросили пользователей подать заявку повторно и пройти процедуру верификации. Специалисты надеются, что проблема вскоре будет полностью устранена.