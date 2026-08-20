МагикОС 11 представила новую технологию очистки памяти

Компания Honor объявила о внедрении в интерфейс своего нового программного обеспечения — МагикОС 11 — технологии, которая позволяет значительно экономить внутреннюю память смартфона. Как сообщает Иксбт.ком, решение под названием Стораге Спаке Оптимизатион Течнологй 2.0 позволяет увеличить объём свободного пространства на устройстве более чем на 50 GB и особенно важно для продления срока службы устаревших гаджетов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В условиях роста стоимости флеш-памяти значимость таких функций сегодня возрастает ещё больше. По словам представителя команды поддержки и обновления продуктов Honor, после перехода на новую версию пользователи могут получить больше свободного пространства, чем было доступно во время установки. Такой результат достигается за счёт глубокой оптимизации флеш-памяти, используемой системой и приложениями.

Возможности оптимизации памяти

Напомним, аналогичная функция в интерфейсе МагикОС 10, представленном в прошлом году, в некоторых сценариях позволяла освободить более 50 GB памяти. Согласно результатам внутренних испытаний компании, технология нового поколения Стораге Спаке Оптимизатион Течнологй 2.0 продемонстрировала ещё более высокую эффективность.

При этом точный объём свободного пространства, который можно получить на каждом устройстве, будет зависеть от персональных данных пользователя. Основную роль играют количество установленных на гаджете приложений, системные кэш-файлы и общий объём накопленных данных. В любом случае такой подход создаёт дополнительные удобства для владельцев современных смартфонов.

Работа с редко используемыми приложениями

В программном обеспечении также предусмотрен специальный механизм для редко используемых приложений. В разделе очистки система может автоматически уменьшить объём, занимаемый такими приложениями, сохранив их работоспособность.

В ходе демонстрации, проведённой Honor, было наглядно показано, как объём одного из таких приложений сократился до 220 МБ. Ожидается, что новая функция будет особенно полезна владельцам старых смартфонов, на которых со временем уменьшается свободное пространство из-за обновлений системы, кэша приложений и персональных данных.