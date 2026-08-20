Челси объявил номера игроков на новый сезон

Английский клуб «Челси» утвердил официальные номера своих игроков перед началом нового сезона. Одним из самых заметных изменений стало то, что нападающий Жоау Педру получил легендарный девятый номер, сообщает издание талкСПОРТ. Об этом сообщает Goal.com.

Пока команда под руководством главного тренера Хаби Алонсо переживает период перемен, это решение привлекло всеобщее внимание. Получение Жоау Педру девятого номера стало заслуженной наградой за его выдающуюся игру в прошлом сезоне.

Новые изменения в составе и распределение номеров

По данным талкСПОРТ, в прошлом сезоне Жоау Педру забил 20 голов и отдал 9 результативных передач во всех турнирах, а также был признан игроком сезона. Поэтому он унаследовал девятый номер, который ранее принадлежал Лиаму Делапу.

В свою очередь, Лиам Делап получил 12-й номер. С момента перехода из «Ипсвич Таун» в 2025 году нападающий выступал под девятым номером, однако в прошлом сезоне забил всего 3 гола в 47 матчах. В результате его будущее на «Стэмфорд Бридж» оказалось под вопросом.

Наличие в клубе таких нападающих, как Николас Джексон и Марк Гию, еще больше отдалило Делапа от основного состава. Несмотря на пятилетний контракт, ожидается, что до закрытия трансферного окна он покинет команду. Футболист предпочитает остаться в английской Премьер-лиге, однако им также интересуется итальянский клуб «Комо».

Изменения в обороне и полузащите

В команде под руководством Хаби Алонсо также обновились номера других игроков. В частности, Уэсли Фофана получил третий номер, ранее принадлежавший Марку Кукурелье. После перехода из «Лестер Сити» Фофана выступал под номерами 33 и 29.

Кроме того, рекордный новичок команды Морган Роджерс в новом сезоне будет играть под 17-м номером. Ранее его носили такие звезды, как Эден Азар, Мохамед Салах и Рахим Стерлинг. Получивший разрешение вернуться на поле Михаил Мудрик занял 33-й номер, а его прежний десятый номер достался Коулу Палмеру.