Трансферный конфликт между «Арсеналом» и «Борнмутом»: жаркая борьба за Алекса Скотта

Лондонский «Арсенал» перед закрытием летнего трансферного окна направил официальный запрос по игроку «Борнмута» Алексу Скотту с целью усиления линии полузащиты. Однако эта попытка «канониров» под руководством Микеля Артеты закончилась неудачей. Руководство «Борнмута» решило не отпускать одного из своих самых талантливых футболистов. Об этом сообщает Goal.com .

По сообщению издания BBC, клуб «Борнмут» категорически отклонил первоначальное предложение «Арсенала». 22-летний полузащитник в настоящее время считается основным фундаментом для будущих проектов «вишен». Поэтому клуб не только не хочет его продавать, но и начал переговоры о продлении действующего контракта. Ожидается, что нынешнее соглашение Скотта будет продлено еще на два года.

Алекс Скотт в прошлом сезоне проявил себя, выйдя на поле в 39 матчах и забив 4 гола. Его техническое мастерство в центре поля и высокая энергия привлекли внимание Микеля Артеты. «Арсенал» стремится еще больше углубить состав для борьбы за чемпионство в английской Премьер-лиге в следующем сезоне.

Конкуренция между грандами

Не только «Арсенал», но и другие гиганты Англии внимательно следят за развитием Скотта. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» также могут вступить в борьбу за этого талантливого футболиста. Репутация игрока резко возросла после его вызова в сборную Англии.

По имеющимся данным, Алекс Скотт был вызван в национальную команду в ноябре прошлого года и принимал участие в сборах во Флориде под руководством Томаса Тухеля. Хотя он еще не дебютировал в официальных матчах, такой опыт значительно поднял его стоимость на трансферном рынке. «Борнмут» же не намерен легко расставаться с таким ценным активом.

После отказа «Борнмута» «Арсенал» вынужден рассматривать другие варианты. Лондонцы теперь обращают внимание на звезд «Ньюкасл Юнайтед» — Бруно Гимарайнса и Сандро Тонали. Как пишет Goal.com, трансфер Гимарайнса сейчас выглядит более реальным, так как стоимость перехода Тонали оценивается как слишком высокая.

Команда «Арсенал» намерена добавить в состав как минимум одного высококлассного полузащитника до закрытия трансферного окна. Если вариант с Алексом Скоттом будет полностью закрыт, клуб сосредоточит все внимание на переговорах с «Ньюкаслом». В любом случае, Микель Артета прекрасно понимает необходимость обновления центральной зоны своей команды.