Ожидается снижение курса доллара 20 августа
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Ожидается, что курс доллара, действующий 20 августа, снизится примерно на 26–27 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Asia Alliance Bank — 11 820 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 820 сумов.
• NBU — 11 820 сумов.
• UniversalBank — 11 820 сумов.
• Ziraat Bank — 11 820 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Asakabank — 11 860 сумов.
• Ziraat Bank — 11 870 сумов.
• MyBank — 11 870 сумов.
• Saderat Bank Tashkent — 11 870 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения точного курса посетите официальные сайты банков.
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