Ожидается снижение курса доллара 20 августа

·1·Экономика
Ожидается снижение курса доллара 20 августа

Ожидается, что курс доллара, действующий 20 августа, снизится примерно на 26–27 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

• Asia Alliance Bank — 11 820 сумов.

• Invest Finance Bank — 11 820 сумов.

• NBU — 11 820 сумов.

• UniversalBank — 11 820 сумов.

• Ziraat Bank — 11 820 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов у банков:

• Asakabank — 11 860 сумов.

• Ziraat Bank — 11 870 сумов.

• MyBank — 11 870 сумов.

• Saderat Bank Tashkent — 11 870 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения точного курса посетите официальные сайты банков.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 19 августаОбъявлены курсы валют на 19 августаВчера, 18:33Корейские технологии повышают племенную ценность крупного рогатого скота в УзбекистанеКорейские технологии повышают племенную ценность крупного рогатого скота в УзбекистанеВчера, 15:37Ожидается снижение курса доллара 19 августаОжидается снижение курса доллара 19 августаВчера, 13:30Новое решение: как будет регулироваться рассрочка с 2027 года?Новое решение: как будет регулироваться рассрочка с 2027 года?17.08, 22:12Опубликованы валютные курсы на 18 августаОпубликованы валютные курсы на 18 августа17.08, 17:4218 августа ожидается снижение курса доллара18 августа ожидается снижение курса доллара17.08, 12:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
Объявлены курсы валют на 10 августа
18 августа ожидается снижение курса доллара
18 августа ожидается снижение курса доллара
12 августа ожидается снижение курса доллара
12 августа ожидается снижение курса доллара
Ожидается снижение курса доллара 14 августа
Ожидается снижение курса доллара 14 августа