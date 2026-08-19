Тхэквондисты Узбекистана поднялись на пьедестал уже в первый день Кубка Президента Азии

·4·Спорт
Тхэквондисты Узбекистана поднялись на пьедестал уже в первый день Кубка Президента Азии

В пакистанском городе Лахор стартовал престижный международный турнир по тхэквондо ВТ «Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа». Уже первый день соревнований, собравших сильнейших спортсменов континента, выдался для национальной сборной Узбекистана результативным и насыщенным напряжёнными поединками — в каких весовых категориях наши представители завоевали континентальные награды?

Итоги первого дня: завоёваны 4 важные медали

В напряжённых поединках на татами Лахора узбекские мастера тхэквондо продемонстрировали высокий уровень мастерства и уже в первый день пополнили командную копилку 4 медалями (3 серебряными и 1 бронзовой):

"Члены нашей сборной успешно дошли до финальной и полуфинальной стадий и по итогам поединков с ведущими соперниками Азии заняли высокие места на пьедестале."

«Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп» в Лахоре: призёры первого дня

Весовая категория

Спортсмен

Завоёванная медаль

Категория

-74 кг

Наджмиддин Косимходжиев

Серебро

Мужчины

-62 кг

Диёра Азизова

Серебро

Женщины

+73 кг

Светлана Саидова

Серебро

Женщины (тяжёлый вес)

+87 кг

Марат Мавлонов

Бронза

Мужчины (супертяжёлый вес)

Впереди ещё более жаркие поединки

В последующие дни соревнований ещё ряд перспективных представителей сборной Узбекистана выйдет на татами в борьбе за золотые медали и важные рейтинговые очки. Успешный старт в первый день создал прочную основу для того, чтобы наша команда вошла в число лидеров и в общекомандном зачёте.

Как вы думаете, сколько золотых медалей сможет завоевать наша сборная до завершения турнира в Лахоре?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и сразу поделитесь этой хорошей новостью с поклонниками узбекского спорта!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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