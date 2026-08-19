Тхэквондисты Узбекистана поднялись на пьедестал уже в первый день Кубка Президента Азии
В пакистанском городе Лахор стартовал престижный международный турнир по тхэквондо ВТ «Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа». Уже первый день соревнований, собравших сильнейших спортсменов континента, выдался для национальной сборной Узбекистана результативным и насыщенным напряжёнными поединками — в каких весовых категориях наши представители завоевали континентальные награды?
Итоги первого дня: завоёваны 4 важные медали
В напряжённых поединках на татами Лахора узбекские мастера тхэквондо продемонстрировали высокий уровень мастерства и уже в первый день пополнили командную копилку 4 медалями (3 серебряными и 1 бронзовой):
"Члены нашей сборной успешно дошли до финальной и полуфинальной стадий и по итогам поединков с ведущими соперниками Азии заняли высокие места на пьедестале."
«Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп» в Лахоре: призёры первого дня
Весовая категория
Спортсмен
Завоёванная медаль
Категория
-74 кг
Наджмиддин Косимходжиев
Серебро
Мужчины
-62 кг
Диёра Азизова
Серебро
Женщины
+73 кг
Светлана Саидова
Серебро
Женщины (тяжёлый вес)
+87 кг
Марат Мавлонов
Бронза
Мужчины (супертяжёлый вес)
Впереди ещё более жаркие поединки
В последующие дни соревнований ещё ряд перспективных представителей сборной Узбекистана выйдет на татами в борьбе за золотые медали и важные рейтинговые очки. Успешный старт в первый день создал прочную основу для того, чтобы наша команда вошла в число лидеров и в общекомандном зачёте.
Как вы думаете, сколько золотых медалей сможет завоевать наша сборная до завершения турнира в Лахоре?
Оставляйте свои прогнозы в комментариях и сразу поделитесь этой хорошей новостью с поклонниками узбекского спорта!
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