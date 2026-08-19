Стив Макманаман высказался о «Реале» и Жозе Моуринью

·0·Спорт
Стив Макманаман высказался о «Реале» и Жозе Моуринью

После того как мадридский «Реал» завершил два последних сезона без крупных трофеев, задачи, поставленные перед вернувшимся в команду опытным тренером Жозе Моуринью, вызывают большой интерес у футбольной общественности. В эксклюзивном интервью Goal.com бывшая звезда Королевского клуба Стив Макманаман поделился мнением о сложном выборе между содержанием и стилем, который предстоит сделать мадридскому гранду. По его словам, от португальского специалиста требуется побеждать любой ценой. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя легендарная политика «Галактикос», введённая президентом Флорентино Пересом, уже не является прежним приоритетом, в столице Испании по-прежнему сформирован состав, состоящий из звёзд. От этой команды, собранной благодаря крупным финансовым вложениям и инвестициям, каждый год ждут конкретных результатов и трофеев. Особенно важно, что клуб намерен отобрать у своего главного соперника — «Барселоны» — превосходство во внутреннем чемпионате.

Звёздный состав и новые вызовы

Ожидалось, что французский нападающий Килиан Мбаппе, присоединившийся к «Реалу» в 2024 году, завоюет такие престижные трофеи, как Лига чемпионов и «Золотой мяч». Несмотря на 86 забитых голов и две завоёванные награды «Золотая бутса», до сих пор ему не удалось добиться с командой других серьёзных успехов. Кроме того, Винисиус Жуниор подписал новый контракт с клубом после недолгих слухов о трансфере, а Джуд Беллингем продемонстрировал свою лучшую игру в составе сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.

На этом фоне нельзя не отметить и трансфер талантливого ивуарийского подростка Яна Диоманде, который присоединился к клубу за 140 миллионов евро. Перед этим коллективом, состоящим из звёзд, поставлена задача установить господство над принципиальными соперниками. Спустя 13 лет после завершения своего предыдущего периода в мадридском клубе Жозе Моуринью вернулся на «Сантьяго Бернабеу» именно для выполнения этой задачи.

Результат важнее стиля?

Отвечая на вопрос корреспондента Goal.com о том, насколько бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» освобождён от давления необходимости демонстрировать красивую игру после последних неудач дома и на международной арене, Стив Макманаман ответил в свойственной ему манере. Он вспомнил, что в своё время Фабио Капелло выиграл чемпионат Испании, но всё равно подвергался свисту болельщиков за минимальные победы со счётом 1:0 в каждом матче.

По словам Макманамана, для клубов уровня «Реала» результат всегда стоит на первом месте: «Думаю, когда речь идёт о “Реале”, есть небольшая разница. Они должны стать командой, которую сложнее победить, которая без устали бегает и самоотверженно работает. Даже если у вас неудачная игра, вы должны продолжать много двигаться и помогать партнёрам». Было отмечено, что эти факторы являются основными требованиями для клуба.

Жозе МоуриньюРеал МадридСтив МакманаманЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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