HarmonyOS 6 установлена более чем на 80 миллионов устройств

Последняя разработка компании Huawei — операционная система HarmonyOS 6 — достигла важной отметки на мировом технологическом рынке: её успешно установили более чем на 80 миллионов гаджетов. Как сообщает издание иксбт.ком, платформа стремительно превращается в главного конкурента Android и iOS, а число её пользователей растёт рекордными темпами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным, в настоящее время операционная система Huawei активно работает более чем на 80,12 миллиона устройств. Растущая популярность системы очевидна и по темпам её распространения: всего за последние шесть дней к экосистеме успело подключиться ещё почти миллион новых устройств.

Согласно статистике, ежедневно по всему миру активируется более 170 тысяч новых устройств под управлением этой операционной системы. Такие стабильные и высокие темпы позволяют китайскому гиганту ставить амбициозную цель — успешно достичь отметки в 100 миллионов устройств к концу текущего года.

Расширение экосистемы и новые возможности

Компания Huawei реализует масштабную стратегию развития своей мобильной платформы. Выпуская современные смартфоны в различных ценовых категориях и расширяя охват устройств с собственной ОС, компания значительно укрепляет свои позиции на рынке.

Новая версия HarmonyOS 6 предложила пользователям полностью обновлённый интерфейс, передовые функции на основе технологий искусственного интеллекта и важные улучшения в области безопасности. Кроме того, общая производительность программного обеспечения была заметно оптимизирована, что обеспечило стабильную работу системы.

Планы и перспективы на будущее

Следующим важным этапом для Huawei, как ожидается, станет презентация HarmonyOS 7. По прогнозам экспертов, система нового поколения дебютирует в следующем месяце одновременно с презентацией серии смартфонов Мате 90.

Если новая платформа сохранит текущие темпы роста, она, как ожидается, станет не просто альтернативным решением, а полноценной независимой заменой двум крупнейшим мобильным операционным системам, доминирующим на мировом рынке.