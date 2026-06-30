Юрген Клопп раскритиковал «Арсенал» после поражения Германии

Неожиданный проигрыш сборной Германии Парагваю в четвертьфинале чемпионата мира и вылет из турнира вызвали большой резонанс в футбольном мире. Спорные судейские решения в этом матче и неудачное выступление немцев спровоцировали резкую критику со стороны бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Анализируя отмененный гол Германии, Клопп также затронул стиль игры своего соперника по английской Премьер-лиге — команды «Арсенал». Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

В основное время матча счет был 1:1. Хулио Энсисо открыл счет для Парагвая, а нападающий «Арсенала» Кай Хавертц восстановил равновесие. Однако гол, забитый Джонатаном Та в дополнительное время, был отменен из-за якобы совершенного фола против вратаря. Этот эпизод определил исход встречи, и в итоге Германия упустила шанс в серии пенальти, впервые в своей истории вылетев с чемпионата мира именно таким образом.

Резкие высказывания Клоппа об «Арсенале»

Участвуя в аналитической программе на телеканале Магента ТВ, Юрген Клопп назвал решение судей непонятным. Он связал свои рассуждения с английским чемпионатом, указав на действия клуба «Арсенал» при исполнении стандартных положений. По словам Клоппа, если гол Та был признан нарушением, то большинство голов лондонского клуба также должны были быть отменены.

«Если этот гол незаконен, то «Арсенал» не смог бы стать чемпионом Англии. Потому что они забивают 60% своих голов именно в таком стиле. Мяч пересек линию ворот — значит, это гол. Подобные решения разбивают мечты команды. В футболе есть 500 тысяч способов победить, нужно просто найти один из них», — отметил специалист в сообщении издания иксбт.ком.

Для справки: команда «Арсенал» в сезоне 2025-26 установила рекорд в Премьер-лиге по количеству голов, забитых после угловых. Лондонцы из 71 забитого мяча в том сезоне 19 раз отправили мяч в ворота соперника именно после подачи углового. Клопп акцентировал внимание именно на этом аспекте, подчеркнув несправедливость судей по отношению к Германии.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман также не смог сдержать гнев во время игры. Звезда команды Кай Хавертц взял ответственность за поражение на себя. Он выразил сожаление по поводу того, что второй раз подряд потерпел неудачу в плей-офф чемпионата мира, и извинился перед немецкими болельщиками.

Сборная Парагвая благодаря этой победе получила путевку в четвертьфинал. Они на протяжении всей игры глубоко оборонялись и успешно отражали атаки «немецкой машины». Для Германии это поражение стало историческим ударом, так как до этого команда побеждала во всех четырех сериях пенальти в рамках чемпионатов мира.