Звезда женской команды «Барселоны» Сальма Паральюэло покинула клуб

В мире женского футбола произошла неожиданная трансферная новость: ведущий нападающий сборной Испании и клуба «Барселона» Сальма Паральюэло покинула каталонский клуб. Переговоры о новом контракте с 22-летней футболисткой, которая внесла огромный вклад в победу своей команды, забив дубль в недавно завершившемся финале Лиги чемпионов, завершились неудачей. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Клуб «Барселона» сделал официальное заявление, поблагодарив Паральюэло за преданность и вклад в течение четырех лет ее карьеры. Сообщается, что стороны не смогли прийти к соглашению по финансовым вопросам. По информации издания The Athletic, футболистка требовала зарплату в размере 1 миллиона фунтов стерлингов в год, однако руководство каталонского клуба заявило, что не имеет возможности удовлетворить столь высокие требования.

Конкуренция между европейскими грандами

За талантливого нападающего, ставшего свободным агентом, сейчас идет серьезная борьба между самыми богатыми клубами Европы. В частности, интерес к ее услугам проявляют английские «Арсенал» и «Челси», а также французский «Лион». Однако, по последним данным, «Челси» уже вышел из гонки, так как лондонский клуб также отклонил высокие зарплатные требования футболистки.

Сальма Паральюэло присоединилась к «Барселоне» в 2022 году из команды «Вильярреал». В то время она была перспективной 19-летней спортсменкой, которая профессионально занималась не только футболом, но и легкой атлетикой. За четыре сезона в Каталонии она поднялась до уровня настоящей звезды и вместе с командой завоевала 14 из 16 возможных трофеев.

Достижения и спады в карьере

Самый яркий период Паральюэло пришелся на сезон 2023–2024. Тогда она забила 34 гола в 36 матчах и заняла третье место в голосовании за «Золотой мяч». Также она отпраздновала чемпионство мира в составе сборной Испании. Однако завершившийся сезон из-за травм выдался для нее довольно тяжелым, и нападающая ограничилась всего 12 голами.

Несмотря на это, два гола в ворота «Лиона» в финале Лиги чемпионов доказали, что она все еще находится на высоком уровне. Этим летом «Барселона» была вынуждена расстаться не только с Паральюэло, но и с такими ключевыми игроками, как Алексия Путельяс, Мапи Леон и Она Баттле. Теперь главным вопросом для болельщиков женского футбола остается то, в каком клубе Сальма продолжит свою карьеру.